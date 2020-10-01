欠稅二千萬管收看守所拒不協商還債 建商秋節續蹲舍房

嘉義市61歲賴姓建商欠繳稅金與罰鍰共2208萬1312元，行政執行署嘉義分署7年催討，拒不繳納，9月10日向地院聲請管收獲准，送進嘉義看守所。記者魯永明／翻攝 嘉義市61歲賴姓建商欠繳稅金與罰鍰共2208萬1312元，行政執行署嘉義分署7年催討，拒不繳納，9月10日遭行政執行官向地院聲請管收獲准，送進嘉義看守所，至今關20多天，賴姓建商委託律師抗告，拒協商還債，秋節蹲舍房，不回家與家人團圓。

看守所說，賴男關單人舍房，未曾關過一開始不適應，吃睡不安穩，只要他與行政執行官協商償還，馬上可回家過秋節，但他卻不願意。

嘉義分署說，賴姓建商拒不繳納欠稅罰鍰，委託律師抗告，因他拒協商償還，持續管收，依行政執行法聲請法官裁定期限3個月，屆滿延長一次，管收最長半年。

管收和羈押不同，促使當事人還債，被管收人除身體拘束留置管收所，其他都沒限制，不坐囚車，也不上手銬等戒具，一旦提出擔保，或執行完畢，就可獲釋，管收期間支出費用，全部自費，看守所1天費用不到百元。

賴姓建商承包嘉市府工程，因公司不具甲級營造廠資格，100年遭地檢署以違反採購法起訴，法院判刑6月併科罰金20萬元確定，國稅局嘉市分局查出他98、99年銷售貨物1億5314萬餘元，未申報繳納營業稅，核課逃漏營業稅及罰鍰共2千2百餘萬元。