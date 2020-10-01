欠稅二千萬管收看守所拒不協商還債 建商秋節續蹲舍房
嘉義市61歲賴姓建商欠繳稅金與罰鍰共2208萬1312元，行政執行署嘉義分署7年催討，拒不繳納，9月10日遭行政執行官向地院聲請管收獲准，送進嘉義看守所，至今關20多天，賴姓建商委託律師抗告，拒協商還債，秋節蹲舍房，不回家與家人團圓。
看守所說，賴男關單人舍房，未曾關過一開始不適應，吃睡不安穩，只要他與行政執行官協商償還，馬上可回家過秋節，但他卻不願意。
嘉義分署說，賴姓建商拒不繳納欠稅罰鍰，委託律師抗告，因他拒協商償還，持續管收，依行政執行法聲請法官裁定期限3個月，屆滿延長一次，管收最長半年。
管收和羈押不同，促使當事人還債，被管收人除身體拘束留置管收所，其他都沒限制，不坐囚車，也不上手銬等戒具，一旦提出擔保，或執行完畢，就可獲釋，管收期間支出費用，全部自費，看守所1天費用不到百元。
賴姓建商承包嘉市府工程，因公司不具甲級營造廠資格，100年遭地檢署以違反採購法起訴，法院判刑6月併科罰金20萬元確定，國稅局嘉市分局查出他98、99年銷售貨物1億5314萬餘元，未申報繳納營業稅，核課逃漏營業稅及罰鍰共2千2百餘萬元。
行政執行官查到賴男將7750萬元公司出資額登記前妻名下，欠稅年度前後經王女帳戶匯款提領金額逾4億餘萬元，但前妻到案指稱公司業務資金由賴姓建商負責，認定賴男故意不履行及隱匿處分應執行財產，管收事證明確。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言