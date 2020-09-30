高雄砸酒店茶行案 雄檢再押兩嫌獲准

高雄茶行、酒店29日凌晨接連被砸，警方前後逮捕14人到案。高雄地檢署稍早依聚眾鬥毆、妨害秩序罪收押李姓男子，今晚聲押禁見張姓主嫌及林姓嫌犯再獲准。

數名男子29日到苓雅區酒店消費，疑不滿小姐轉檯慢，與店家起糾紛，離去前持球棒砸店，苓雅警分局到場，滋事者拒盤查，員警對空鳴2槍示警並強力壓制逮回3人，雄檢訊後，僅李姓男子遭收押，蘇男及宋男則以5萬元交保。

3嫌友人疑似心有不甘，誤認酒店與三民區知名茶行黃姓負責人有關，用通訊軟體從台南等地找來10多名友人南下，先砸毀茶行外全部車輛，再回頭砸酒店，所幸警方成功鎖定6車車牌，才在台南等地逮捕11人到案。

高雄市三民一警分局偵查隊長翁士閔表示，領導第2波砸茶行及第3波砸酒店的22歲張姓男子供稱，與店家有糾紛才砸店，不認識李嫌；但警方對此說法持保留態度。至於嫌犯與店家是否有賭債糾紛，警方仍在查證當中。

警方稍早將後來逮捕的11人移送高雄地檢署，經訊問後，被告坦承部分犯案事實，其中涉案情節重大3人因情節較輕，以5萬元交保；但張姓主嫌及林姓嫌犯因談及另一名男子，有串供之虞，因此遭羈押禁見。