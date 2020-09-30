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外籍看護扯髮虐待老奶奶 雇主：磨合期不予追究

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市林口區一名外籍看護昨帶著坐輪椅的老奶奶前往公園休憩，不料過程中竟惡言相向，還用力拉扯頭髮、捏大腿，誇張行徑被拍下PO上網後，引爆數千網友怒火，怒罵「太惡質」。目前勞工局及警察局皆介入調查，老奶奶的兒子黃姓雇主則表示，看護剛入境不到一個月，尚在磨合期，不予追究。

一名網友昨在臉書社團「林口大家庭」PO出錄影畫面，可見該外籍看護不斷對老奶奶口出惡言，甚至用手捏老奶奶大腿，奶奶一度站起來想上廁所時，竟還遭飆罵「不准，給我走！你真的可以去死，真的很煩人」。

過程中，看護甚至用手拉扯老奶奶頭髮，老奶奶無力地伸起手，似乎想要抵抗，但仍無法阻止看護粗魯的行為，拍下過程的網友將影片PO上網後，立刻引發大批網友怒批「真是太惡質！」市議員蔡淑君發現後，也立刻通報警方及勞工局處理。

勞工局外勞服務科長陳聖聰表示，昨日下午有民眾向派出所通報此案，勞工局也隨即聯繫被看護者的兒子黃姓雇主，雇主表示應為誤會，因移工剛入境不到一個月，尚在磨合期，故不予追究。

勞工局表示，將於下周二由查察同仁及印尼通譯人員會同林口區公所社會課，至雇主家進行移工入國訪視，如雇主有需求，勞工局會提供免費移工照顧技巧訓練，希望藉由政府協助及同鄉關懷，紓解思鄉情愁並提升照護技巧。

勞工局也提醒，雇主要留意移工跟被看護者的互動，如有不當行為，可馬上連絡勞工局處理，另仲介應積極協助雇主與移工的溝通，以免因誤會造成不必要的爭議與傷害。

外籍看護拉扯老奶奶頭髮。圖／翻攝自臉書「林口大家庭」
外籍看護拉扯老奶奶頭髮。圖／翻攝自臉書「林口大家庭」
外籍看護出手捏老奶奶大腿。圖／翻攝自臉書「林口大家庭」
外籍看護出手捏老奶奶大腿。圖／翻攝自臉書「林口大家庭」

外籍看護 勞工局 移工

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