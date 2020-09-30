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高雄3起砸酒店及茶行同一夥人？ 辯詞曝光竟各有動機

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄苓雅區一間高檔酒店昨天凌晨3點半遭3男涉砸店，警方壓制，但不久另夥人前往三民區的茶行門口砸車、接著到同間酒店砸門及放炮，警方又陸續緝捕10男1女。第1波砸店的3男之中，李姓男子昨被裁准收押禁見；後續2波砸店到案的11人，雄檢聲押禁見張姓、林姓男子，雄院今晚裁准。

張姓男子（22歲）等嫌犯辯稱，先前在酒店消費與人起糾紛，對方自稱是茶行的人，事後愈想愈不爽，昨天凌晨才糾眾從台南出發，到高雄先砸三民區茶行，再前往苓雅區的酒店砸店。

據了解，第1波砸酒店的李姓男子等3人當時於酒店消費，辯稱不耐等候店家的服務才砸店，檢警懷疑第1波跟後續砸茶行及酒店的嫌犯有關聯，但供詞卻呈現不同的動機，將再深入追查彼此有無聯繫、或原本熟識。

檢警查出，涉砸茶行及酒店的張姓男子等人，全部都是台南人，昨天凌晨相約台南永康區，開車南下高雄後先到三民區的茶行，持鐵棍砸門口的休旅車，接著再往苓雅區酒店，不過酒店才剛被3男砸過，鐵門已拉下，眾人於是敲打其他玻璃，更放炮。

第1波砸酒店的3男當場被員警壓制，雄院昨晚裁准李姓男子收押禁見，2男交保；雄檢今再聲押禁見5人，雄院准押張姓、林姓男子，另裁定3男各交保5萬，其餘3男檢方命令各交保5萬、2男1女請回。

高雄苓雅區高檔酒店一夜被砸兩次，店家趕緊拉下鐵門。記者林保光／翻攝
高雄苓雅區高檔酒店一夜被砸兩次，店家趕緊拉下鐵門。記者林保光／翻攝
高雄三民區一間茶行，昨天凌晨停放門口的休旅車被砸。記者林保光／翻攝
高雄三民區一間茶行，昨天凌晨停放門口的休旅車被砸。記者林保光／翻攝
高雄苓雅區一間高檔酒店昨天凌晨3點半第1次被砸，警方當場壓制逮3男。記者林保光／翻攝
高雄苓雅區一間高檔酒店昨天凌晨3點半第1次被砸，警方當場壓制逮3男。記者林保光／翻攝

酒店 休旅車

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