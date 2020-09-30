快訊

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

《刻在你心底的名字》：禁忌時代下的一場禁忌愛戀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八仙案今再宣判2案 玩色、瑞博累計得賠償傷者4700多萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

八仙事件造成15死、466人受傷。圖／報系資料照片
八仙事件造成15死、466人受傷。圖／報系資料照片

八仙塵爆釀15死484傷，傷者提出民事求償，士林法院今認定，玩色創意和瑞博國際整合行銷，應連帶賠償吳姓女子女422萬5466元、賠償謝姓男子612萬7120元，呂忠吉負連帶賠償責任，另2家公司得再賠償吳、謝2人各1百萬元。

2015年6月27日晚間，呂忠吉的玩色、瑞博公司在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，因粉塵爆炸，造成15人死亡、484人受傷。傷者紛紛提出民事告訴求償，團體訴訟部分，由消基會協助塵爆受害者和家屬2次提起訴訟，共有435人請求八仙樂園、董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、呂忠吉等人賠償99億餘元，全案尚未審結。

士林地院今宣判，僅提供主文，未提供判決理由。玩色、瑞博公司應連帶給付謝男612萬7120元，呂忠吉負連帶賠償責任；玩色、瑞博公司再各賠償謝男100萬元，總計判賠812萬7120元。吳女部分則是，玩色、瑞博公司應連帶給付吳女422萬5466元，呂忠吉負連帶賠償責任；玩色、瑞博公司再各賠償吳女100萬元，總計判賠622萬5466元。

士林地方法院今年陸續宣判，至今共宣判6件，玩色、瑞博分別應賠償6名傷者717萬餘元、332萬餘元、1411萬餘元、849萬餘元、622萬餘元、812萬餘元，共計超過4700萬餘元。呂忠吉一審依業務過失致死罪判4年10月徒刑，二審改判5年，併科罰金9萬元，經最高法院駁回上訴確定，呂2019年1月2日入獄服刑。有傷者家屬指出，呂忠吉早已脫產，戶頭一毛錢都沒有，根本不可能拿到錢。

呂忠吉 八仙樂園

延伸閱讀

歡慶中秋北捷規畫系列活動 貓纜推出50元星光票

電腦抽選7千名備選國民法官 士林法院今寄出調查表

女介紹2男友相互認識 結局是1人被毆傷判賠

判賠拿不到 維冠受災戶 多放棄上訴

相關新聞

蘇震清、陳超明2辦公室主任不服羈押禁見 抗告遭駁

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，依貪汙治罪條例罪嫌起訴民進黨籍立委蘇震清、國民黨籍立委陳超明及廖國棟、無黨籍立委趙正宇、時...

八仙案今再宣判2案 玩色、瑞博累計得賠償傷者4700多萬

八仙塵爆釀15死484傷，傷者提出民事求償，士林法院今認定，玩色創意和瑞博國際整合行銷，應連帶賠償吳姓女子女422萬54...

劉樂妍涉賄選沒出庭 律師：她參加海峽兩岸論壇

藝人劉樂妍被控以減房租為由，期約女房客投票支持台北市議員羅智強，依違反選罷法起訴。台北地院今天傳喚劉女出庭，劉女未到；律...

屏檢延期執行 蔣月惠：檢方仁慈感動到快落淚

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」衍生「咬警風波」，二審高等法院高雄分院判處被依傷害罪判處蔣拘役8...

最美草漯沙丘工程爆非法回填 工程全部停工檢偵辦

桃園市觀音草漯沙丘的全市第1座地質公園，市府環保局海岸管理工程處新建白沙屯觀景步道的忠孝路停車場工程施工，遭市議員質疑工...

20年偷埋事業廢棄物達6萬噸 千興著手清除董座否認犯行

不鏽鋼大廠千興股份有限公司前年7月間被台南環檢警等查獲，涉在麻豆廠區掩埋爐渣等事業廢棄物，長達20年，總量高達6萬餘公噸...

持偽造千萬獎金發票兌獎不成遭逮 男子辯：撿到的

新北市王姓男子今年4月持一張中一千萬獎金的1、2月分統一發票到銀行兌換，為行員發現發票疑似遭偽造報警處理，王男到案後辯稱...

咬警風波定讞 蔣月惠坦然報到盼申請服勞役

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」，因現場值勤女警攔阻，衍生「咬警風波」。二審高等法院高雄分院判處...

汽車撞傷違規女騎士判無罪 法官：否則交通規則是虛設

邵姓小黃司機停等紅燈，號誌轉綠燈後踩油門，車身左側林姓女騎士從車前竄出想右轉，被撞倒在地，檢察官依業務過失傷害罪起訴邵；...

女命理師嫁大37歲「真命里長」旋喪夫 討800萬遺產勝訴

女算命師陳泓仰5年前和里長陳文生結婚，隔年陳文生（62歲）就掛了，陳女主張丈夫生前承諾要送她一棟價值8百萬的房產，提訴訟...

心理作家文章遭改名花園園丁再發表 已侵害著作人格權

心理作家龔佑霖，曾以筆名貓心、貓心偵探擔任「失戀花園」的駐站作家，但與英邦德公司終止合作關係後，英邦德公司卻把作者名稱改...

自己起訴再自己審判？交付審判的釋憲聲請

告訴人提出告訴後，如果檢察官為不起訴處分，告訴人可以聲請再議，若再議遭無理由駁回，那麼告訴人可以委任律師向法院聲請交付審判。

熱門新聞

國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

影／嘉義市宏都大樓發生嚴重氣爆火警 事故原因待釐清

轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡

口罩國家隊又出槌！委託未經許可公司製造 檢調搜索

把妻子剁成7塊變無期 兒子求判老爸死刑希望落空

萬華警破應召站 應曉薇：感謝柯文哲未棄守萬華

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。