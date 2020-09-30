八仙案今再宣判2案 玩色、瑞博累計得賠償傷者4700多萬

八仙事件造成15死、466人受傷。圖／報系資料照片

八仙塵爆釀15死484傷，傷者提出民事求償，士林法院今認定，玩色創意和瑞博國際整合行銷，應連帶賠償吳姓女子女422萬5466元、賠償謝姓男子612萬7120元，呂忠吉負連帶賠償責任，另2家公司得再賠償吳、謝2人各1百萬元。

2015年6月27日晚間，呂忠吉的玩色、瑞博公司在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，因粉塵爆炸，造成15人死亡、484人受傷。傷者紛紛提出民事告訴求償，團體訴訟部分，由消基會協助塵爆受害者和家屬2次提起訴訟，共有435人請求八仙樂園、董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、呂忠吉等人賠償99億餘元，全案尚未審結。

士林地院今宣判，僅提供主文，未提供判決理由。玩色、瑞博公司應連帶給付謝男612萬7120元，呂忠吉負連帶賠償責任；玩色、瑞博公司再各賠償謝男100萬元，總計判賠812萬7120元。吳女部分則是，玩色、瑞博公司應連帶給付吳女422萬5466元，呂忠吉負連帶賠償責任；玩色、瑞博公司再各賠償吳女100萬元，總計判賠622萬5466元。

士林地方法院今年陸續宣判，至今共宣判6件，玩色、瑞博分別應賠償6名傷者717萬餘元、332萬餘元、1411萬餘元、849萬餘元、622萬餘元、812萬餘元，共計超過4700萬餘元。呂忠吉一審依業務過失致死罪判4年10月徒刑，二審改判5年，併科罰金9萬元，經最高法院駁回上訴確定，呂2019年1月2日入獄服刑。有傷者家屬指出，呂忠吉早已脫產，戶頭一毛錢都沒有，根本不可能拿到錢。