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男弒母斷頭發回更審 高院古瑞君中籤為受命法官

中央社 / 台北30日電

梁姓男子涉嫌砍下母親頭顱從12樓拋下，二審逆轉獲判無罪，高檢署提起上訴，最高法院昨天撤銷無罪判決發回更審。台灣高等法院今天下午分案，古瑞君中籤為受命法官。

全案起於，桃園市梁姓男子涉嫌於民國107年10月18日持開山刀猛砍母親37刀致死，並切下頭顱往樓下丟，一審桃園地方法院判處無期徒刑。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實，喪失辨識及控制能力，8月20日改判無罪，責付桃園巿政府衛生局；梁男隨後因另案發監執行，預計10月13日出監。

台灣高等檢察署本月9日主張二審判決有諸多違背法令之處，提起上訴。最高法院18日完成分案，昨天認定為二審判決有4大違誤，撤銷二審無罪判決，發回台灣高等法院更審。

高檢署昨天得知後表示，將建請高院儘速分案審理並羈押梁男。

高院今天表示，下午收受卷證，依電腦分案，分案結果由良股的古瑞君中籤為受命法官，與審判長劉興浪、陪席法官林怡秀組成更一審合議庭。

台灣高等法院 衛生局 吸毒

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