劉樂妍涉賄選沒出庭 律師：她參加海峽兩岸論壇

藝人劉樂妍被控以減房租為由，要求女房客投票支持台北市議員羅智強，依違反選罷法起訴。擷自劉樂妍臉書

藝人劉樂妍被控以減房租為由，期約女房客投票支持台北市議員羅智強，依違反選罷法起訴。台北地院今天傳喚劉女出庭，劉女未到；律師鄭志政說，劉女參加「海峽兩岸論壇」後又有雲南、貴州行程，法官限期2周要求律師確認劉女是否可以返國出庭。

法官請律師向劉樂妍確認3件事，即傳票是否送達劉女的特定家屬？查證劉樂妍訴狀內河北省的地址是否正確？下次開庭可否遵期出庭？再請律師聯絡劉女以「本人」意見具狀蓋章後，再翻拍存證回覆法院。

律師鄭志政回答說，他都是以電子信箱與劉樂妍聯絡，劉女訴狀內陳報的大陸河北省地址，其實他從未與劉女確認過；律師說，大陸有900多萬平方公里，不知道劉女陳報的地址是真、是假？律師還說，大陸人比較習慣簽名，不太流行蓋章。

事實上，法院今年5月27日傳喚劉樂妍出庭時，劉女即未到，律師當時表示劉女最快要到7、8月才能回台灣，法官今天再排庭期，劉女還是未現身。

檢方起訴指出，劉樂妍2018年「九合一」大選前，在臉書貼出與高姓女房客的對話，內容為要求高女回家投票，支持羅智強；劉女在臉書上貼「這個月房租，我給你減1000塊」等，檢察官分案查辦認劉女涉賄，依刑度3年以上、10年以下的違反公職人員選舉罷免法起訴劉樂妍。