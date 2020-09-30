20年偷埋事業廢棄物達6萬噸 千興著手清除董座否認犯行

不鏽鋼大廠千興股份有限公司前年7月間被台南環檢警等查獲，涉在麻豆廠區掩埋爐渣等事業廢棄物，長達20年，總量高達6萬餘公噸，不但省下數億元處理費用，也造成土壤重金屬濃度超標，檢方認千興、董事長葉碩堂等13人違反廢棄物清理法起訴，台南地院合議庭下午開庭審理，葉否認犯行，強調已著手清除廢棄物。

葉碩堂委任律師指出，葉不承認犯行，惟對廠區內所掩埋事業廢棄物，站在公司的立場，願意後續清運處理，據環保局對其廠區掩埋事業廢棄物畫分60格，其中仍有4格，包括3格檢驗報告未出爐、1格則申請複驗。

律師表示，葉已向台南市環保局函詢檢驗報告何時出爐，雖該局回覆1個月內會有確定結果，希望將此結果列入調查證據，一旦最後4格檢驗結果符合環保局標準，等於清運完成，這也有利於其犯後態度的認定。

千興不銹鋼、葉碩堂等13人未依廢棄物清理法規定方式清除事業廢棄物，在廠區等6處地點，提供土地回填、堆置事業廢棄物及任意棄置有害及一般事業廢棄物，相關物證繁雜且起訴人數眾多，台南地院合議庭審判長向檢辯雙方確認有無相關證據尚待調查等。

葉及律師等人建請合議庭審酌環保局相關檢驗報告出爐後再議，審判長決定，依其職權先向環保局確認相關檢驗報告，待全部結果出爐後，再擇定庭期審理，以免勞師動眾。

檢方調查，葉等人為節省公司清除費用，降低公司營運成本，自1999、2000年起迄2018年7月9日止，指示員工將公司製程所產出含有重金屬總鉻、六價鉻超出溶出試驗標準的有害汙泥、廢集塵灰等事業廢棄物，搬運至公司所轄事業用地已開挖的坑洞或廠區內圓鐘型退火爐下凹處內傾倒，並以砂土或鋪設混凝土回填掩埋及棄置，致土壤遭受廢棄物重金屬溶出汙染。