蘇震清、陳超明2辦公室主任不服羈押禁見 抗告遭駁

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，依貪汙治罪條例罪嫌起訴民進黨籍立委蘇震清、國民黨籍立委陳超明及廖國棟、無黨籍立委趙正宇、時代力量前黨主席徐永明、太流前董座李恆隆等12人，蘇震清辦公室主任余學洋、陳超明辦公室主任梁文一因移審後仍遭羈押禁見，提抗告，台灣高等法院今裁定駁回。

余學洋主張，未經手李恆隆交付的款項，且蘇震清說這些款項都是借款，難以認定李交給蘇的是賄賂；他身為蘇震清的辦公室主任，受指示處理李恆隆陳情 SOGO 經營權遭徐旭東惡意霸占案，協助與主管機關協調並向蘇報告，這是職責所在，沒有與蘇震清共同犯罪的意思。

梁文一則說，北院裁定以他涉犯重罪作為判斷有逃亡之虞的理由，空洞又不具體，何況他在偵查中經檢察官准予10萬元具保後，仍按時到案，沒有逃跑。梁說，本案事證已趨完備，且李恆隆、統領百貨總經理翁華利、是知公司實際負責人郭克銘等人都已認，他也表達願意辭去陳超明立委辦公室主任職務，已無串供、滅證疑慮。

梁認為就算他的說詞與共犯不同，也不能當作犯罪嫌疑重大或有串供之虞認定的依據。依據證據顯示，李恆隆交給他的50萬現金是要給陳超明的政治獻金，非賄賂，而他已將50萬元交由調查官扣押，願坦然面對偵審程序。

高院認為，余學洋、梁文一雖都辯稱未涉犯罪，但對於被告羈押與否的審查，目的只是在判斷有無實施羈押強制處分的必要，並非認定被告有無犯罪的實體審判程序，羈押的要件無須經嚴格證明。余、梁涉犯法定最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，有逃亡、串證可能，且他們的說詞和其他人不同，加上兩人又是蘇震清、陳超明的辦公室主任，是李恆隆接觸的要角，有羈押禁見必要。