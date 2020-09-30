職棒投手教練賣嚼菸未標示 挨罰100萬確定

中華職棒投手教練郭勝安開公司進口「嚼菸」，被台南市政府以涉販售卻未標示含尼古丁、焦油，開罰100萬，郭不服提出行政訴訟。高雄高等行政法院認定嚼菸屬菸品，郭也有賣給其他棒球員，沒標示已違反菸害防制法，判他敗訴；上訴後，最高行政法院上月底裁定維持罰100萬確定。

判決指出，衛福部國民健康署2018年間委外執行菸品資料申報管理計畫，發現同年6月間郭勝安開設的「哈草族公司」輸入9款嚼菸，卻未標示「菸品燃燒後含尼古丁及焦油」，函請台南市府查處；南市府調查後認定違反菸害防制法第7條第1項、菸品標示辦法第10條第1項，裁處100萬罰鍰，並限期郭要在2019年4月15日回收產品。

郭勝安提訴訟主張，他跟公司股東都是職棒選手，必須長時間訓練，且比賽中不適合進食，在高壓狀況下口嚼菸是提神、紓解壓力的唯一來源，由於他們皆嚼菸重度使用者，才成立公司進口，單純自用沒販售，就不必依法標示。

不過郭勝安表示用量不如預期，2018年2月至9月輸入嚼菸170公斤，直到同年10月底自行食用107公斤，擔心剩餘的會變質，申報通過後並用貼紙標示才販售。

台南市府反駁，經參考國健署提供的美國及挪威調查資料，若5人天天使用嚼菸，每月消耗量落在5公斤至5.5公斤，對照郭勝安共輸入嚼菸170公斤、平均每月輸入達21多公斤，遠大於郭自稱的平均自用數量，不符自用的情況。

高雄高等行政法院認為，郭勝安為菸類輸入業者，而在2018年5月至6月間申報輸入的嚼菸，確實沒於菸品容器上依相關規定用中文標示「本菸品燃燒後含尼古丁及焦油」，且他也自承擔心存貨變質而賣出，顯然有販售行為，南市府裁處100萬於法有據，判郭敗訴。