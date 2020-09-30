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屏檢延期執行 蔣月惠：檢方仁慈感動到快落淚

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」衍生「咬警風波」，二審高等法院高雄分院判處被依傷害罪判處蔣拘役80天，得易科罰金8萬元定讞。由於蔣月惠申請服勞役，但體檢結果尚未出爐，因此，屏東地檢將報到期限延至10月12日下午，對此，蔣表示，檢方很仁慈，給予許多彈性，也相當感謝檢方。

根據判決結果，蔣月惠今天下午原定3時須前往屏東地檢署報到，但她提前2時許，就趕赴現場等待。隨著，報到時間將近，也陸續有支持者到場關心。

然而，因為「咬警風波」爆紅的蔣月惠，隨著判決定讞，此事也即將告一段落，對此，蔣月惠坦言，雖然審理期間，該名女警始終不願和解，但現在判決決果出爐，她願意接受結果，同時也希望服完判決後，能夠換來女警原諒。

關於今天報到的情形，蔣月惠表示，檢方很仁慈，也給予許多彈性，因此，才能等待拿到體檢表，延至10月12日下午3點報到。

另外，蔣月惠說，雖然要透過體檢，才能確定申請結果，但仍希望在半年內服完480小時的時數，且每天6小時以每小時抵1千的方式進行，若未能及時服完，剩餘的時間才會易科罰金。

待相關報到手續完成後，蔣月惠認為，若申請到服勞役，大約會在11月初會參加完相關說明會後開始，時間上也不會跟受開議影響，對此，蔣強調，非常感謝檢方對她的諒解，幾乎感動到快落淚。

無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到。記者陳弘逸／攝影
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到。記者陳弘逸／攝影
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到前，支持者到場關心。記者陳弘逸／攝影
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到前，支持者到場關心。記者陳弘逸／攝影
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到。記者陳弘逸／攝影
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到。記者陳弘逸／攝影

蔣月惠 傷害罪

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