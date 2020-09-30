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咬警風波定讞 蔣月惠坦然報到盼申請服勞役
無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」，因現場值勤女警攔阻，衍生「咬警風波」。二審高等法院高雄分院判處被依傷害罪判處蔣拘役80天得易科罰金8萬元定讞，今天下午到屏東地檢署報到執行。對此，蔣月惠相當坦然，她還說，若有服勞役的經驗，能幫助更多弱勢。
蔣月惠2018年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」時，遭現場女警攔阻，衍生「咬警風波」。事後，蔣月惠親自到屏東縣警察局道歉，由於警方當時未接受蔣道歉，因此，便在警局大廳放聲痛哭，豈料，蔣因此暴紅，也在同年選舉，高票連任當選屏東縣議員。
8月20日二審判決出爐時，蔣月惠曾說「咬傷女警並非故意，也算還警察公道不讓士氣受打擊」。至於是否易科罰金一事，蔣月惠擔任議員期間，將7萬3千元薪水，扣除勞健保後，捐給羅騰園6萬元，自己只留4千元。
今天要到屏東地檢署報到，蔣月惠上午一如往常上街募款，也持續關心屏東市的相關議題。蔣月惠強調，會堅持原則把錢留給弱勢，若不能服勞役，也會不繳罰金。
蔣月惠說，這次若能申請到服勞役，也會親身了解狀況，未來也能幫助遇到相同困難的弱勢。若沒能申請服勞役而拘役80天，是否會造成服務空窗期，蔣月惠回應，已跟服務處人員交代好，不會因拘役期間影響服務。
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