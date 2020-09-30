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汽車撞傷違規女騎士判無罪 法官：否則交通規則是虛設

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

邵姓小黃司機停等紅燈，號誌轉綠燈後踩油門，車身左側林姓女騎士從車前竄出想右轉，被撞倒在地，檢察官依業務過失傷害罪起訴邵；邵稱，女騎士從車縫鑽出，直接右切，他急煞還是撞到，否認犯罪，台北地院認為，林女違規右轉，邵不必負刑責，判無罪。可上訴。

法界人士說，汽車撞機車的小型車禍傷者多是機車騎士，案子進入訴訟後，檢察官或法官常勸雙方和解結案，邵姓小黃司機的遭遇「法官辦案辦得蠻細的」。

2018年6月19日中午，邵駕車沿台北市汀州路3段由南往北行駛，在111巷前停等紅燈；台北地檢署指控，燈號變綠燈時，在邵車子左方的林姓女機車士右轉，2車不慎碰撞，致林女左手肘、左膝挫傷，邵犯業務過失傷害罪。

法院開庭，邵說自己毫無過失，他稱，林女停等紅燈時，是在他車子左邊靠近後保險桿的位置，後來綠燈他直行，林女從車縫中鑽出，沒打方向燈，直接右切想右轉進巷子；邵說，他當下急煞，還是碰撞到林女，還說林女倒地後才去按方向燈。

林姓女騎士說，她有打方向燈表示要右轉，她剛起步要右轉往巷子騎，邵車子的保險桿就撞到她機車右後方的排氣管， 邵有過失。

法官勘驗監視器畫面，林女在邵的車子左側停等紅燈，前方還有其他機車，礙於視角，邵未必能在車禍發生前注意到林女。

法官認為，依道路交通安全規則，機車駕駛人在轉彎時，應提早顯示方向燈或手勢，以利後方來車準備，邵是直行車，林女應先騎入慢車道，不過，林女停在邵的左方，卻貿然右轉，她對發生事故自己有過失責任。

法官認為，邵面對的路況屬「猝不及防之反常情事」，邵顯然無法預見，林女右轉彎已屬違規，而邵行駛在原車道，如果因林女違規就認定邵未注意車前狀況，「無非強令駕駛人須隨時高度警戒車道可能遭人侵入，致難保持合理之車速安心行駛，則交通規則形同虛設」。

判決說，車禍訴訟檢方舉證只能證明車禍現場位置，林女的傷單只能證明受傷，都不能證明邵有過失，判邵無罪。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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