女命理師嫁大37歲「真命里長」旋喪夫 討800萬遺產勝訴

女算命師陳泓仰5年前和里長陳文生結婚，隔年陳文生（62歲）就掛了，陳女主張丈夫生前承諾要送她一棟價值8百萬的房產，提訴訟要求陳文生3名子女給付遺產。台北地院判在子女繼承遺產範圍內，應連帶給付陳女800萬元；台灣高等法院今維持一審見解，駁回上訴。

陳泓仰6年前幫台北市文山區樟新里里長陳文生算命，她發現眼前大她37歲的花甲老翁是「真命天子」，想結連理，雙方家人得知皆阻止，命理師的母親更向總統、台北市長陳情，還告陳文生妨害自由。2015年陳泓仰與陳文生到新北市新店戶政事務所「深坑區所」辦結婚，翌年9月陳過世。

陳泓仰主張，她和陳文生2015年3月結婚，婚後搬入陳文生的住處，但和陳的3名子女相處不睦，又想讓罹患癌症的丈夫安心靜養，同意暫時搬離住處，並達成協議，陳文生里長退休後，將買房送給她作為兩人未來的家，若陳沒有履行，則給付等值的8百萬現金，若丈夫身亡則「立即生效」。陳文生親筆寫下保證書。

陳女表示，陳文生在里長任期屆滿前因病身亡，兩人之間的贈與契約已產生效力，提起民事訴訟，請求陳3名子女給付8百萬元。 陳三名子女認為保證書非父親親筆簽署，質疑真實性，並稱即使保證書是父親親筆簽署，目的是讓陳女安心，沒有贈與的意思。

3名子女還說，即使判決須給付遺產，也沒錢付款，因父親錢財已被陳花光。

北院認為，調查局鑑定保證書筆跡，與陳文生生前在其他文件簽名筆跡相符，保證書確為陳親自簽署；另依保證書內容，明確約定給付時間、效力等，認定陳文生確有意贈送陳泓仰房產，屬於贈與契約，判陳泓仰勝訴。 高等法院認為一審判決無違誤，駁回上訴。