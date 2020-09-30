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心理作家文章遭改名花園園丁再發表 已侵害著作人格權
心理作家龔佑霖，曾以筆名貓心、貓心偵探擔任「失戀花園」的駐站作家，但與英邦德公司終止合作關係後，英邦德公司卻把作者名稱改為「花園園丁」，文章發表到「失落戀花園」再轉載到line平台，龔發現後提告。士林地檢署依照違反著作權法，起訴英邦德公司。
龔從2016年1月26日與英邦德簽署專欄合約書，龔擔任駐站作家，筆名貓心、貓心偵探，其文章發表到失戀花園inbound.tw網站，文章著作財產權歸屬英邦德公司。
起訴指出，雙方合作關係在2018年10月間終止，英邦德公司代表人楊涵柔涉嫌侵害人格權，指示不知情員工把文章作者更改成「花園園丁」發表在心理專業整合平台「失落戀花園」網站上，再授權轉載到line平台上。
龔發現自己所寫的文章，被轉載在line平台上，函請line公司得知是前合作夥伴英邦德授權，寄發電子郵件給楊，未獲回應，因此依法提告。楊女到案後坦承指示員工更改作者名字。
檢察官認定，英邦德公司即使擁有著作財產歸屬權，仍不能任意更改作者名字，不能把貓心改為花園園丁，侵害著作人格權，依照違反著作權法侵害人格權罪嫌起訴。
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