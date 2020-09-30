指一審判死不適當 高院改無期：殺妻凶手快70歲了

69歲男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後分屍，還把內臟冰在冰箱裡，女兒發覺不對勁，提著一袋塑膠袋報警，沒想到那一袋竟是老媽的「首級」。桃園地院依殺人、損壞屍體罪判他死刑，但高等法院認為陳已經快70歲了，判無期徒刑足以使他終身與社會隔絕，因此改判無期徒刑。

陳登科2016年和妻子離婚，但2017年又「破鏡重圓」，因妻子沒履行離婚時所同意的財產移轉約定，時有爭執，妻子2018年4月間，搬離二人住處，改至女兒家中居住。2018年5月25日，陳以行動電話聯絡妻子返家後不久，二人再因財產起口角，陳萌生殺意，拿料理刀殺死妻子。

殺妻後，陳登科分屍，把屍體藏在冰箱、2樓房間床墊後方、3樓倉庫雜物堆。法院審理時，他辯稱是「木頭阿姨做的」，他沒殺人分屍，還說「木頭阿姨」一事只有他和妻子知道。

高院辯論終結時，女兒回憶事發當日，她下班後急著找媽媽，沒有注意爸爸的狀況、有無飲酒。兒子則希望媽媽能得到公平正義的審判，讓司法處父親最嚴厲之刑。

高院認為，陳登科在發現律師「格格不入」時，會要求換律師，也知道可以主張調查對自己有利的證據，也知道不在場證明，有就審能力。

高院指出，陳切割屍體分裝藏放，在女兒第一次尋母時，還騙說浴室血跡是他「自殘」所留下，女兒離開後隨即清理血跡，且他先前並無幻聽、幻覺或言語混亂的紀錄，認定他行凶時具完全的刑事責任能力。