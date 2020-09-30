高雄議員吳銘賜保職位 遭控賄選判當選有效確定

台聯黨高雄市議員吳銘賜前年大選成功連任，卻遭控涉發現金紅包、白米賄選，檢方及同選區「落選頭」國民黨朱挺玗都提民事當選無效之訴，但一審認為，4名出庭作證的選民除1人因身障欠缺表達能力，另3人受吳行善幫助，無法佐證為賄選；全案高雄高分院今天上午駁回上訴，吳銘賜當選有效確定。

刑事部分吳銘賜一審也獲無罪，仍於二審審理中；吳對於遭查辦賄選相當不滿，一審獲無罪後怒指自己被辦案人員栽贓。

檢察官、朱挺玗提告主張，吳銘賜2018年6月到8月間，到選民家給予現金、尿布、床墊等物，並表示多多幫忙，選民應允「沒問題」；吳另與助理交付1名選民現金1000元、白米及印有文宣的藥布，吳銘賜的陳姓助理也指示別人，分別拿1500元、2000元給2選民。

檢方及朱挺玗指出，吳銘賜假借照顧中低收入戶，或行動不便的選民名義賄選，應屬當選無效。

吳銘賜出庭時反駁，強調基於選民服務前往關懷弱勢民眾，談話過程都沒有任何形式的拜票行為，更沒交付紅包來換取選民支持。