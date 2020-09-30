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稱製作「海角七號」音樂劇 資深女藝人沈時華詐財150萬
改名沈芳鎂的資深藝人沈時華被控2016年以製作「海角七號」音樂劇為由，向碁石媒體公司募款150萬元，被訴詐欺罪；台北地院審理，沈女認罪，法官依詐欺取財罪判她有期徒刑6月，得易科罰18萬元，緩刑3年，可上訴。
判決指出，沈時華為籌措款項，未能以正當方式尋求投資，但她坦承犯行，準備程序中以分期給付150萬元與碁石公司成立調解，也履行部分賠償金，判她緩刑。
台北地檢署指控，現年63歲的沈時華為宸葳影藝公司負責人，明知未策畫製作「海角七號」音樂舞台劇，卻於2016年邀約碁石投資，雙方簽立協議，約定演出50場，由碁石出資150萬元，宸葳如果未能履約應還款。
後來，宸葳公司未依約演出，2016年11月30日雙方協商，沈時華開立已被通報為拒絕往來戶的支票3紙給共同投資的磐石製作公司，用以輾轉積欠碁石的150萬元，但支票不兌現，沈時華就此避不見面，基石於是對她提告。
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