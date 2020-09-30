10年陳報33次均被駁回 68歲「穿山甲」詹龍欄終獲假釋

曾被列入十大槍擊要犯的「穿山甲」詹龍欄，1991年因槍殺黑道分子曾躍興分屍焚屍，2006年被判處兩個無期徒刑確定，發監執行，隔年移至宜蘭監獄關押。他從2011年申請假釋，連遭獄方、法務部以「嚴重危害治安，有繼續教化必要」為由駁回33次；宜蘭監獄考量他已68歲，獄中表現良好，陳報獲法務部核可，詹龍欄終於在申請第34次獲得假釋，本月23日出獄。

詹龍欄犯下殺人焚屍案時僅39歲，他與曾躍興因槍枝走私發生糾紛，曾於1991年6月29日酒後打電話找詹理論，詹萌生殺機；1991年7月1日，詹夥眾持槍將曾躍興押到雲林縣東勢鄉射殺，先以利刃肢解屍體，再放入鐵桶澆汽油焚屍。

宜蘭監獄表示，詹龍欄於2007年11月15日移至宜蘭監獄執行，自2011年4月起至2013年7月止，經獄方假釋審查委員會駁回11次，2013年12月至2020年5月，被法務部駁回22次，不准假釋理由都是「嚴重危害治安，有繼續教化之必要」。

宜蘭監獄副典獄長朱介民今天，不含之前因案羈押742天，詹龍欄連同在宜蘭監獄執行12年多，總計入監服刑18餘年。考量詹在監期間沒有違規紀錄，也已68歲，以年齡和獄中表現來看，應該已經沒有繼續教化必要，第34次陳報時獲得法務部核准。