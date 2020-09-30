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法官聲請釋憲符合釋字371號 黨產會聲請迴避第三度失利

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，黨產會認為聲請釋憲的7名台北高等行政法院法官將有偏頗之虞，聲請迴避。北高行依被聲請的法官承審案件各別分案，其中承審中投、欣裕台移轉國有案的法官陳心弘部分，認為不能以其聲請法律違憲審查，或聲請理由對憲法、轉型正義有何誤解，即認有偏頗之虞，今裁定駁回，可抗告。

黨產會主張，審判長陳心弘在另案審理時，就黨產條例相關規定聲請司法院大法官解釋，並拒絕出席該釋憲聲請案的言詞辯論程序，及其在停止執行裁定表達的見解，主張陳與其處於對立地位，且不認同黨產條例立法精神，執行職務有偏頗之虞，聲請迴避。

裁定指出，法官就其受理事件所應適用的法律，聲請司法院大法官解釋，是基於法官有優先遵守、適用憲法的義務，且聲請大法官就法律是否違憲為抽象的規範審查，沒有涉及具體個案的事實認定及法律適用。

除非有具體事證可以釋明，法官是因為對訴訟標的有特別的利害關聯、與當事人一造有密切交誼或嫌隙，或出於與事務本質無關的考量等情事，而刻意曲解法律或憲法規範意旨，聲請司法院大法官解釋，並於解釋後仍有曲解解釋結果，為偏頗、不公正裁判的可能。

或於大法官解釋後，有其他偏頗情事，可認為法官無意遵循憲法解釋結果，而為不公允裁判的可能，否則不能僅以大法官違憲審查的結論與聲請解釋的法官見解不同，即認為法官是為偏袒原因案件的一造當事人而提出釋憲聲請。

若將法官聲請憲法解釋，視同法官對原因案件的一造當事人有偏頗之虞，恐使法官聲請憲法解釋有所顧忌，或成為法官規避審理原因案件的手段，不利於國家憲政發展。

陳心弘聲請法律違憲審查，符合釋字第371號解釋，且其聲請經司法院大法官受理，並作成釋字第793號解釋。不能以其聲請法律違憲審查，或其聲請理由對憲法、轉型正義有何誤解，即認有偏頗之虞。

陳心弘未出席釋憲聲請案的言詞辯論程序，固捨棄親自到場向大法官闡述其認為黨產條例相關規定違憲理由的機會，但未出席言詞辯論的事實，尚不足以說明其有偏頗之虞。

陳心弘作成停止執行裁定，均是在釋字793前，且經審級救濟審查。該裁定皆是暫時權利保護程序，無涉本案實體爭議的終局判斷，不能以裁定就受處分人的權利受損情形，與黨產會作成行政處分所欲實現的立法目的間利益衡量的結果，逕認其有偏頗之虞。

黨產會聲請7名法官迴避，就承審中投、欣裕台移轉國有案的法官陳心弘部分，不能以其聲請法律違憲審查，或聲請理由對憲法、轉型正義有何誤解，即認有偏頗之虞，今裁定駁回。圖／本報資料照。
黨產會聲請7名法官迴避，就承審中投、欣裕台移轉國有案的法官陳心弘部分，不能以其聲請法律違憲審查，或聲請理由對憲法、轉型正義有何誤解，即認有偏頗之虞，今裁定駁回。圖／本報資料照。

黨產會

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