逆女弒母刑度變輕？ 高院：思覺失調症病程活躍期

林姓女子懷疑施咒，將碎玻璃撒在母親房內當陷阱，母親一進門就被揍，躲到房內卻被碎玻璃刺得哇哇叫，活活被打死。一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判林女18年徒刑，台灣高等法院今改依殺害直系血親尊親屬罪判她16年徒刑。

高院表示，改判的主要理由有兩點，首先林女的犯意應是不確定故意殺人，第二是應適用刑法第19條第2項減輕其刑。

刑法第19條第2項規定「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。」

高院發言人黃玉婷表示，死者傷勢包括頭、頸、胸、腹、四肢都有鈍挫傷、擦傷，內臟與胸骨、肋骨骨折，最後因多重器官衰竭而死亡，這可推知生前遭手部掐脖子，倒地後遭踢踹、用器物毆打身體。

依林女的學經歷，合議庭認為她應該知道這樣子做會導致死亡的結果，但她卻執意為之，有殺人不確定故意。

林女以精神疾病抗辯，認為可減刑，高院認為精神鑑定結果顯示她有思覺失調症，案發時處於病程活躍期，辨識行為能力有顯著降低的情況，但未達到不能控制的程度。

2019年3月1日，林女認為母親擅自取走她的狀紙，且母親還在房內的果醬玻璃罐內放4張百元鈔，懷疑母親詛咒她「去死」。林女在電話中痛斥「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了」，並將碎玻璃撒在母親房間地板。林母回家後遭女兒扯髮、推拉攻擊，一邊閃躲、一邊求饒，她想躲進臥室，沒想到地板上都是碎玻璃，最後難逃女兒毒手。