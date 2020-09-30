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遏止農地違建 台中中秋、國慶連假加強取締拆除

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中市都發局去年起啟動農地違建稽查專案，只要發現農地違法整建或基礎開挖行為，就立即派員查報並勒令停工，若有搭蓋行為即優先拆除，端午期間共查獲違規9件，都發局表示，中秋、雙十連假將照常出勤，呼籲業者勿以身試法。

遏止農地工廠亂象，立法院去年6月三讀修正「工廠管理輔導法」，針對農地工廠明訂斷水斷電、即報即拆的處置，法令今年3月正式上路。中市經發局辦了13場說明會，許多未登記或還在猶豫要不要納管的地主，第一是抱持「政府抓不到」心態，其次是對未來地目變性質、地主和承租者成本分攤、要做環保設施…等，因中央都沒有相關配套出爐，讓觀望者不少。

台中市經發局清查全市農地工廠，目前有7000多件被列管，但目前僅3108件提出申請合法化，比例約4成。

都發局說明，配合今年工廠管理輔導法修法實施，對農地新增違建加強查處，對於農地整地或基礎開挖行為勒令停工，後續無論是否搭蓋完成，均以施工中違建執行拆除；另對農地擅自施工搭建行為也勒令停工，並列為專案優先拆除對象。

都發局指出，6月端午連假農地查處違規共9件，其中農地擅自整地開挖7件，已勒令停工並加強巡查，有搭蓋行為即優先拆除；另外施工中2件違建也已拆除，杜絕不法。

都發局呼籲，農地是重要國土資產，興建設施應依法申請合法使用，市府將持續取締違規，維護農地合法使用。

端午連假查獲清水區農地施工中違建並已拆除。圖／台中市都發局提供
端午連假查獲清水區農地施工中違建並已拆除。圖／台中市都發局提供
端午連假查獲龍井區農地整地開挖，已發勒令停工函不得再搭建。圖／台中市都發局提供
端午連假查獲龍井區農地整地開挖，已發勒令停工函不得再搭建。圖／台中市都發局提供

農地工廠 違建

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