選舉沒「亮票」開除黨籍 台南市議員確定告贏民進黨！

台南市議員蔡秋蘭原是民進黨籍，但她2014年在正副議長選舉時沒有亮票，被民進黨開除黨員資格，她不服提確認黨籍存在訴訟，一、二審均判她敗訴，但最高法院廢棄判決發回更審，高等法院更一審逆轉改判她勝訴，最高法院駁回上訴，判蔡秋蘭保有民進黨籍確定。

2014年九合一大選後，台南市議員民進黨取得過半席次，也推出賴美惠、郭信良參選正副議長，但最終李全教以29票贏得議長寶座；民進黨認定蔡秋蘭等人跑票，開除黨籍。

蔡秋蘭提告主張，她2014年在台南市議會正副議長選舉時，未遵守黨團決議亮票，被民進黨中評會認為違犯黨紀，開除黨員資格；她認為，民進黨台南市黨部有派員監視亮票細節，沒有證據顯示她跑票，民進黨以此開除黨籍，已經違反黨章規定。

她指出，選罷法、刑法均有規定不能亮票，黨團亮票決議已經違反強制規定，應屬無效；另中評會裁決開除她的黨籍，影響她行使黨員職權，依人民團體法規定，沒有合法登記在案的內部單位所作的決議均屬不符程序正義、民意基礎的代表性，認為中評會裁決不生效力。

民進黨抗辯，中央評議委員是經由全國黨員代表大會選出，是黨章所定的專責機關，並賦予獎懲黨員的職權，可就黨員違背黨章、決議等裁決除名；另認為民意代表選舉議長、副議長配合亮票，不構成犯罪。

民進黨指出，蔡秋蘭因違紀被移送中評會，中評委全數出席認為蔡秋蘭已違反內部裁決條例規定，情節重大，決議除名，裁決理由書也有送給蔡秋蘭，沒有臨時組成、事後補簽等狀況，裁決應屬合法。

另基於政黨自治原則，法院只能審查政黨、黨員間因處分而衍生黨員權益是否受損的程序合法性，而中評會的裁決內容涉及實體問題，不是司法所能審查的。

一、二審均認為民進黨開除黨籍有理由，判蔡秋蘭敗訴，最高法院廢棄判決，發回高院更審。高院更一審指出，本案不適用2017年公布的政黨法，而人民團體法規定，會員若有違反法令、章程或不遵守決議情節重大者，得經會員大會決議予以除名。

判決指出，人民團體、政黨法人除名處分，屬於剝奪人民結社自由，必須嚴格要求決議方式，才能保障憲法所賦予人民結社自由的權利，因此黨員除名，必須經會員、會員代表大會決議。