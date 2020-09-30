快訊

中午12時37分 東北地區發生中型有感地震

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑道當「共諜」被中共嫌沒價值扔回台 判刑理由曝光！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

天道盟份子林韋志捲入竹聯幫會長遭凌虐致死案而潛逃大陸，他被控接受中共國安部金援成為「共諜」，唆使2名公司股東行賄公務員，刺探、收集軍事機密，但中共事後得知2名股東在台灣被逮，認為林無利用價值遣送回台，高檢署依違反國家情報工作法等罪嫌起訴，並羈押禁見至今；台灣高等法院今依貪汙治罪條例交付賄賂罪判刑1年半，可上訴。

竹聯幫南堂前南賢會長陳智強2年前被載往新北鶯歌鐵皮屋內圍毆凌虐、持膠帶勒斃，當時警方要釐清林韋志（41歲）有無涉案，原計畫約談林到案，但林早已潛逃出境；林韋志最後獲不起訴處分確定。

高院指出，林韋志在大陸認識一名綽號「阿皓」的男子，前年他向公司股東林鋒杰表示，「阿皓」願意提供資金來取得台灣軍事機關內部資料，林鋒杰返台後告知另名公司股東張信健；2018年11月間，張信健向台灣某情報工作單位的一名公務員表示，願提供每個月3萬元報酬，要求公務員提供職務上的秘密文件，也先後交付5萬元，而公務員仍有所擔憂，屢屢推託。

判決指出，「阿皓」事後又提供林韋志人民幣4萬5000元（約新台幣19萬9350元），預備未來賄賂之用，但因公務員心存疑慮，沒有交付秘密文件，林韋志等人刺探軍機未得逞。

高院認為，林韋志坦承犯行，也和卷證資料相符，認為他犯修正前國家情報工作法違法刺探資訊未遂罪、刑法刺探國防機密未遂罪和貪汙治罪條例交付賄賂罪，三罪依想像競合犯從重論處交付賄賂罪。

判決指出，雖本案交付賄賂金額僅5萬元，但攸關國家安全，無法認定犯罪情節輕微；再者，審酌林韋志賄賂公務員，企圖使公務員違背職務提供秘密文件，刺探國防機密、國家情報資訊，罔顧國家安全，但林韋志自白犯行，依法減刑，且未取得機密文件，犯後也已經繳回預備賄賂的款項，而判刑1年6月徒刑，褫奪公權2年，沒收19萬9350元。

另張信健、林鋒杰已被判3年、1年10月徒刑定讞，目前正在監所執行中。

天道盟份子林韋志當「共諜」企圖刺探台灣軍事機密，判刑1年半。記者林孟潔／攝影
天道盟份子林韋志當「共諜」企圖刺探台灣軍事機密，判刑1年半。記者林孟潔／攝影
天道盟份子林韋志當「共諜」企圖刺探台灣軍事機密，判刑1年半。記者林孟潔／攝影
天道盟份子林韋志當「共諜」企圖刺探台灣軍事機密，判刑1年半。記者林孟潔／攝影

共諜

延伸閱讀

黑道份子當「共諜」刺探中科院軍機 法院今判刑1年半

大同：最高法院民事裁定廢棄高院裁定

許金龍現金人保2億元籌足 高院開釋票放人

「空戰英豪」退伍變共諜？ 高院判無罪

相關新聞

黑道當「共諜」被中共嫌沒價值扔回台 判刑理由曝光！

天道盟份子林韋志捲入竹聯幫會長遭凌虐致死案而潛逃大陸，他被控接受中共國安部金援成為「共諜」，唆使2名公司股東行賄公務員，...

自己起訴再自己審判？交付審判的釋憲聲請

告訴人提出告訴後，如果檢察官為不起訴處分，告訴人可以聲請再議，若再議遭無理由駁回，那麼告訴人可以委任律師向法院聲請交付審判。

選舉沒「亮票」開除黨籍 台南市議員確定告贏民進黨！

台南市議員蔡秋蘭原是民進黨籍，但她2014年在正副議長選舉時沒有亮票，被民進黨開除黨員資格，她不服提確認黨籍存在訴訟，一...

揍死老媽前還設陷阱讓她走玻璃路 二審沒重判減成16年

林姓女子懷疑母親拿走她的告訴狀、施咒，將玻璃碎屑撒在母親房內，林母一回家就被揍、遭刀架頸；林母躲回房，卻踏入「陷阱」，被...

指一審判死不適當 高院改無期：殺妻凶手快70歲了

69歲男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後分屍，還把內臟冰在冰箱裡，女兒發覺不對勁，提著一袋塑膠袋報警，沒想...

高雄議員吳銘賜保職位 遭控賄選判當選有效確定

台聯黨高雄市議員吳銘賜前年大選成功連任，卻遭控涉發現金紅包、白米賄選，檢方及同選區「落選頭」國民黨朱挺玗都提民事當選無效...

稱製作「海角七號」音樂劇 資深女藝人沈時華詐財150萬

改名沈芳鎂的資深藝人沈時華被控2016年以製作「海角七號」音樂劇為由，向碁石媒體公司募款150萬元，被訴詐欺罪；台北地院...

10年陳報33次均被駁回 68歲「穿山甲」詹龍欄終獲假釋

曾被列入十大槍擊要犯的「穿山甲」詹龍欄，1991年因槍殺黑道分子曾躍興分屍焚屍，2006年被判處兩個無期徒刑確定，發監執...

法官聲請釋憲符合釋字371號 黨產會聲請迴避第三度失利

釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，黨產會認為聲請釋憲的7名台北高等行政法院法官將有偏頗之虞，聲請迴避。北高行依被聲請的法...

逆女弒母刑度變輕？ 高院：思覺失調症病程活躍期

林姓女子懷疑施咒，將碎玻璃撒在母親房內當陷阱，母親一進門就被揍，躲到房內卻被碎玻璃刺得哇哇叫，活活被打死。一審依傷害直系...

遏止農地違建 台中中秋、國慶連假加強取締拆除

台中市都發局去年起啟動農地違建稽查專案，只要發現農地違法整建或基礎開挖行為，就立即派員查報並勒令停工，若有搭蓋行為即優先...

公務員申請核給休假少3.5日 最高行：屬行政處分可提告

航警局安檢隊一名李姓警員，2017年4月留職停薪服役至隔年4月復職，而航警局核給2018年度休假10.5日，他不服提復審...

熱門新聞

國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

影／嘉義市宏都大樓發生嚴重氣爆火警 事故原因待釐清

菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃丙怒槓高市府

轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡

吸毒男37刀殺母剁頭獲判無罪 最高法院今撤銷判決！

把妻子剁成7塊變無期 兒子求判老爸死刑希望落空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。