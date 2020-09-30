黑道當「共諜」被中共嫌沒價值扔回台 判刑理由曝光！

天道盟份子林韋志捲入竹聯幫會長遭凌虐致死案而潛逃大陸，他被控接受中共國安部金援成為「共諜」，唆使2名公司股東行賄公務員，刺探、收集軍事機密，但中共事後得知2名股東在台灣被逮，認為林無利用價值遣送回台，高檢署依違反國家情報工作法等罪嫌起訴，並羈押禁見至今；台灣高等法院今依貪汙治罪條例交付賄賂罪判刑1年半，可上訴。

竹聯幫南堂前南賢會長陳智強2年前被載往新北鶯歌鐵皮屋內圍毆凌虐、持膠帶勒斃，當時警方要釐清林韋志（41歲）有無涉案，原計畫約談林到案，但林早已潛逃出境；林韋志最後獲不起訴處分確定。

高院指出，林韋志在大陸認識一名綽號「阿皓」的男子，前年他向公司股東林鋒杰表示，「阿皓」願意提供資金來取得台灣軍事機關內部資料，林鋒杰返台後告知另名公司股東張信健；2018年11月間，張信健向台灣某情報工作單位的一名公務員表示，願提供每個月3萬元報酬，要求公務員提供職務上的秘密文件，也先後交付5萬元，而公務員仍有所擔憂，屢屢推託。

判決指出，「阿皓」事後又提供林韋志人民幣4萬5000元（約新台幣19萬9350元），預備未來賄賂之用，但因公務員心存疑慮，沒有交付秘密文件，林韋志等人刺探軍機未得逞。

高院認為，林韋志坦承犯行，也和卷證資料相符，認為他犯修正前國家情報工作法違法刺探資訊未遂罪、刑法刺探國防機密未遂罪和貪汙治罪條例交付賄賂罪，三罪依想像競合犯從重論處交付賄賂罪。

判決指出，雖本案交付賄賂金額僅5萬元，但攸關國家安全，無法認定犯罪情節輕微；再者，審酌林韋志賄賂公務員，企圖使公務員違背職務提供秘密文件，刺探國防機密、國家情報資訊，罔顧國家安全，但林韋志自白犯行，依法減刑，且未取得機密文件，犯後也已經繳回預備賄賂的款項，而判刑1年6月徒刑，褫奪公權2年，沒收19萬9350元。