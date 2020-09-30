公務員申請核給休假少3.5日 最高行：屬行政處分可提告

航警局安檢隊一名李姓警員，2017年4月留職停薪服役至隔年4月復職，而航警局核給2018年度休假10.5日，他不服提復審遭駁後，提告請求應作成准予休假14日的處分。一審認為雙方休假爭議是內部管制措施，非「復審」標的，也無法提起行政訴訟，裁定駁回。案經抗告，最高行政法院認為屬行政處分，可依法提告。

裁定指出，李姓警員經錄取、教育訓練後於2015年6月26日分配至航警局占缺實施實務訓練，同年8月26日訓練期滿成績及格派代現職。他自2017年4月17日至隔年4月9日留職停薪服役，4月19日回職復薪。

他不服航警局核給2018年度休假10.5日，提起復審，經決定駁回後，提行政訴訟主張航警局的函對於他的休假及強制休假補助費等權益已發生法律上具體規制效果，屬行政處分。他從2014年2月24日教育訓練至2017年12月31日，休假年資合計3年11月。

他表示，公務人員雖因身分特殊，應服從上級機關指揮監督，但應限於與執行公務明確具體有關事項，若非為執行明確具體職務則與達成特定行政目的間沒有關聯，而不屬於內部管理措施範疇。

一審指出，李男獲得休假日數爭議，固關係其執行職務日數權益，但休假日數多寡事宜，為公務人員保障法所規定的工作條件或管理措施，與改變公務員身分關係無涉，也無重大影響公務員權利的處分。

縱使因可休假日數不同，對於李男應領取的薪資或獎金有所差異，但該休假措施本身，也非其基於公務員身分所產生的公法上財產上請求權，因此非「復審」標的，也無法提起行政訴訟，僅得依法提起申訴、再申訴尋求救濟，裁定駁回。

案經抗告，最高行認為，依釋字785號解釋意旨，公務人員休假制度應受憲法第18條服公職權保障，也屬憲法第22條所保障健康權範疇。而公務人員請假規則第7條規定，公務人員提供一定年度服務，即得享有一定休假日數。

因此，公務員服務機關就所屬公務員為核給休假日數認定，為確認公務員得享有休假權利日數，具確認性的行政處分性質。則本件航警局的函核給李男2018年度休假10.5日，應為行政處分。

合議庭表示，李男抗告有理由，廢棄原裁定，發回由原審另為適法裁判。北高行更一審查出，倘李男勝訴可獲得利益至多為其日薪3.5日5597元及休假補助費3.5日4001元，共9598元。