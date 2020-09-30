纏訟15年 禿鷹案李進誠更三審判6月得易科罰金之刑

金管會金融檢查局前局長李進誠被控15年前洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體，放空勁永股票圖利股市炒手，一審被依圖利罪判刑10年，案經不斷上訴、撤銷、發回，台灣高等法院更三審今依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，處1年徒刑；減為有期徒刑6月得易科罰金。

本案源於股市炒手林明達從另一名炒手林一宏處得知勁永公司因做假帳將被調查局調查，之後再從李進誠處得知同樣消息。李雖不是第一個告訴林明達將有搜索勁永行動的人，但李得知高檢署查黑中心向證交所調取勁永股票買賣紀錄，將林明達列在調查名單後，抄下林明達人頭戶、放空勁永股票張數、人頭戶成交量占總成交量比率等重要訊息，將字條交給林明達說「小心，我也會查你。」

檢察官起訴時認定李進誠涉貪汙圖利與洩密罪，他和證交所專員張錫寬分別洩漏勁永查核報告給股市作手與不知情的媒體及調查員，讓林明達等人放空獲利1500餘萬元；當時李進誠被求刑8年。不過一審判李10年徒刑，並指李身為檢查局長，又曾擔任過檢察官，與本案其他被告林明達、陳俊吉等人出入不當消費場所，又運用媒體，讓林等人獲利，且在知道林可能是媒體所指禿鷹集團成員後，還進一步洩密，還否認犯行。