黑道份子當「共諜」刺探中科院軍機 法院今判刑1年半

天道盟份子林韋志捲入竹聯幫會長遭凌虐致死案而潛逃大陸，他接受中共國安部金援成為「共諜」，唆使2名公司股東刺探、收集中科院軍事機密，但中共得知2名股東在台灣被逮，認為林無利用價值遣送回台，高檢署依違反國家情報工作法等罪嫌起訴，並羈押禁見至今；台灣高等法院今依貪汙治罪條例交付賄賂罪判刑1年半，可上訴。

竹聯幫南堂前南賢會長陳智強2年前被載往新北鶯歌鐵皮屋內圍毆凌虐、持膠帶勒斃，當時警方要釐清林韋志（41歲）有無涉案，原計畫約談林到案，但林早已潛逃出境。

中共國安部得知林韋志在大陸沒有金援，且在台灣投資捷信工程公司，承包軍方工程，便以提供金援為誘因，吸收林擔任諜報工作，要求林取得台灣軍事資料，林再指示公司股東張信健、林鋒杰帶公司承攬軍方工程的契約等文件到大陸。

張信健交付工程契約後，中共情治人員發現其中有中科院資料，又得知張的親友有軍方背景，私下希望張幫忙刺探中科院軍事機密；林韋志擔心張信健搶功，交代張一定要透過他當中間人傳遞或交付資料。

檢調接獲線報，搜索約談張信健、林鋒杰，兩人供稱中共情治人員只有林韋志知道身分，傳遞消息、交付金錢都由林韋志當中間人，林韋志被認定為主謀；張信健、林鋒杰最終被判3年、1年10月徒刑定讞。