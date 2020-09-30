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揍死老媽前還設陷阱讓她走玻璃路 二審沒重判減成16年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

林姓女子懷疑母親拿走她的告訴狀、施咒，將玻璃碎屑撒在母親房內，林母一回家就被揍、遭刀架頸；林母躲回房，卻踏入「陷阱」，被女兒打死。一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判林女18年徒刑，高院今認定林女是犯更嚴重的家暴殺人罪，但判處16年徒刑，比一審還輕。

家住天母的林女（44歲）是獨生女，父親從事歐風豪宅設計，母親早期在晴光市場經商有成，她的婚姻以離婚收場，如今雙親皆已離世。林母曾為女兒在淡水置產，但因常和移民顧問、自來水、瓦斯、電信公司訴訟，林母要她搬回天母。

2019年3月1日，林女認為母親擅自取走她的狀紙，且母親還在房內的果醬玻璃罐內放4張百元鈔，懷疑母親詛咒她「去死」。林女在電話中痛斥「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了」，並將碎玻璃撒在母親房間地板。

林母回家後遭女兒扯髮、推拉攻擊，一邊閃躲、一邊求饒，她想躲進臥室，沒想到地板上都是碎玻璃。林女為平息怒氣，到士林一家精舍找師父談話，但餘怒難消，衝回家猛踩、踹老母；林母喊「我沒有拿」求饒，但女兒聽不進去，她因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。

為掩飾犯行，林女向警方謊稱母親是被兩名陌生人攙扶回家，不曉得母親是怎麼受傷的。警察調閱監視器，戳破謊言。

台大醫院的心理鑑定報告指出，林女長期活在雙親和前夫的情緒暴力陰影下，自小母親教她要守規矩、用功讀書，父親個性剛烈，有時會嚴厲斥責。林女在學校時也遭受同學霸凌，到加拿大、美國念書時，也因適應不良而一直轉校。她在美國與交往7、8年的前夫結婚，但她也說前夫情緒控管有問題，害她在精神不濟下出車禍。居美時期，林女曾接受社區心理諮商2年，也曾在2013年前往台北市立聯合醫院陽明院區求診，但因「否認自己有精神病」，不再就醫。

高院開庭時，林女否認拿武器施暴，稱徒手毆母，並說她和母親也曾互毆，她覺得「應該生病了才會打媽媽」。但檢察官和法官都對林女的辯詞起疑，質疑若只是徒手，林母怎會傷得那麼重？

告代張衞航表示，林女在打完母親後還會去精舍、記得倒垃圾，看到母親沒反應卻還繼續打，冷血至極，甚至還蒙騙警方誤導辦案，沒有「欠缺辨識行為違法」的狀況。

高院今認定林女涉犯的是家暴殺人罪，因此撤銷原判決改判，但量處比一審還輕的16年徒刑。

林姓女子在母親房間地上撒碎玻璃，再毆死老母，台灣高等法院今依家暴殺人罪判她16年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
林姓女子在母親房間地上撒碎玻璃，再毆死老母，台灣高等法院今依家暴殺人罪判她16年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

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