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把妻子剁成7塊變無期 兒子求判老爸死刑希望落空

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，法院審理時還「假鬼假怪」，桃園地院認為他手段凶殘，依殺人、損壞屍體罪判他死刑。高等法院開庭時，兒子要求判陳最嚴厲之刑以還母親公平正義，合議庭今撤銷原判決，改處無期徒刑。本案得上訴。

陳（69歲）1987年結婚，2016年4月時離婚，但2017年8月又「破鏡重圓」。前年5月25日，陳要求妻子依約支付離婚財產分配遭拒，一氣之下拿刀揮砍又摀住她口鼻致死。女兒發現母親失蹤，又見浴室有血跡，起疑心，她怕父親滅證，抓了一袋裝有屍塊的塑膠袋到派出所報案，一打開驚見是母親的頭顱。

桃園地院將陳送精神鑑定，結果無足夠證據顯示陳在案發時辨識行為違法能力有顯著降低等情況，陳的子女也證稱，父親平常和人可以正常溝通。桃院考量陳只因財產糾紛，剝奪結婚數十年的配偶生命，手法極凶殘，判他死刑。

高院審理時，傳鑑定陳有無「就審能力」的三軍總醫院北投分院醫師作證，因鑑定報告指陳「部分障礙」，這也讓檢、辯各自解讀。高院再傳最初鑑定的桃園療養院張姓醫師，因桃療的鑑定報告顯示陳犯案時未明顯受精神疾患影響，被認為對陳不利，陳的辯護律師數度詰問何以陳有持續性憂鬱症，卻鑑定行凶時與病症沒有關聯？

張姓醫師指出，情緒障礙不等於精神症狀，陳登科指妻子外遇、和兒子亂倫，這不是一句「妄想」就可以交代。張說，陳在犯案後才說是「木頭阿姨」殺害妻子，但兒子和女兒卻從沒聽過「木頭阿姨」之說，張再三強調「不是自己說有幻覺就有幻覺」。

高院本月7日辯論終結，女兒指父母離婚後常起爭執，父親精神狀況未異常，也沒聽過他說「木頭阿姨」的事。女兒回憶事發當日，她下班後急著找媽媽，沒有注意爸爸的狀況、有無飲酒。兒子則希望媽媽能得到公平正義的審判，讓司法處父親最嚴厲之刑。不過合議庭今撤銷一審死刑判決，改處無期徒刑。

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」。資料照片。記者王宏舜／攝影

死刑

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