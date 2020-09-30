放水藥商還洩露檢舉人個資 台南衛生局前技正判1年8月

台南市衛生局前技正王基山查緝違法藥品，卻勾結廠商放水外，藥房老板遭人檢舉違法販售壯陽藥，竟透過李姓員警幫忙找到檢舉人個資，一審認王犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪及教唆犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪，應處1年8月徒刑，李則獲緩起訴。王及檢方不服上訴，台南高分院駁回上訴，王請求緩刑，法官認他雖降調偏鄉，家境經濟未受影響並未准許。

51歲王基山原為台南市政府衛生局食品藥物管理科技正（2014年3月起至2017年3月30日止），案發後遭停職，2017年7月13日復職，現調派台南市楠西區衛生所擔任藥師。另李姓員警獲檢方緩起訴，市警局認他行政上的疏失，給予申誡2支處分。

一審判決，王、李及藥房老板經常共同飲酒聚餐，2016年間，藥局遭人檢舉未持醫師處方箋卻指定要購買威爾剛時，卻販售與威爾剛成分相同、但銷售利潤高出甚多的處方藥「喜達樂夫」給民眾，王致電藥房老板及藥師，還交代如何應付稽查，該局稽查人員雖發覺相關人員受檢情形怪異，但因核對店內庫存處方藥喜達樂夫的數量、醫師處方箋的數量，與藥廠銷貨單數量相符，無功而返。

藥房老板為確認檢舉人身分，提供駕駛及所駕轎車監視器翻拍照片，轉傳給王，聯繫台南市警局李姓員警，代為查詢該車主及駕駛者身分，經李在公務電腦上輸入其帳號密碼查詢上開資料後，隨即利用LINE將查詢結果洩漏給王知悉。

台南地院認王犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪及教唆犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪，應處1年8月徒刑。檢方及王不服均上訴。

檢方認為，王遇該特定對象遭衛生局人員稽查或依法裁罰時，即藉機介入而洩漏稽查資訊，儼然以其個人交遊狀況凌駕於法規規範之上，以其職權作為護航私交親友的通行證，敗壞官箴，灼然甚明，原審量刑過輕。

王則指出，洩密情節輕微、因好友關係而洩密可憫恕，原判決量刑過重。他表示，案發後已調至楠西區衛生所擔任藥師，為偏鄉服務，目前須扶養2名未成年子女，請求法官准予緩刑。

台南高分院審酌，王身為食藥科技正，竟因個人交情，遇特定對象遭衛生局稽查時，即藉機介入洩露稽查資訊，又於無正當使用目的的情形下，受人請託，即教唆偵查佐將應保守的他人個人資料洩露，實在不應該。