要犯「穿山甲」詹龍欄關18年 假釋獲准

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

綽號「穿山甲」的槍擊要犯詹龍欄1991年槍殺黑道分子曾躍興分屍焚屍，2006年判處無期徒刑確定，發監執行，近期關押矯正署宜蘭監獄；詹在獄中至少30次申請假釋被駁，日前獲核准，上周辦理出獄。

台南高分檢在詹龍欄出獄前，聲請對詹假釋付保護管束，台南高分院裁准。裁定理由指出，詹犯殺人等罪判處無期徒刑確定，移送執行，但2020年9月21日獲矯正署核准假釋，檢察官聲請詹假釋中付保護管束為正當。

現年68歲的詹龍欄犯下殺人焚屍案時，年僅39歲。他與曾躍興因槍枝走私發生糾紛，曾躍興1991年6月29日酒後打電話找詹理論，詹萌生殺機；1991年7月1日，詹夥眾持槍將曾躍興押到雲林縣東勢鄉射殺，先以利刃肢解屍體，再放入鐵桶澆汽油焚屍。

詹龍欄早年混跡台南、嘉義一帶，1985年在台北市士林區士東路麻將賭場，因為懷疑竹聯幫分子宋大凱詐賭，找「瘋琴」盧照琴開槍，一戰成名；警方緝捕詹龍欄曾動員上千警力在嘉義搜山，詹跳入縱谷逃逸，後來得名「穿山甲」。

詹龍欄最知名的事跡，是1994年8月28日與獄友徐開喜、蔡正鳳在台北看守所成功演出越獄，逃亡潛逃大陸，台北看守所視失守當天為「所恥日」。

2000年3月，詹在大陸雲南昆明市綁架台商被捕入獄，刑事警察局在詹龍欄獲釋後，2002年派員赴大陸將詹押解回台，司法審判詹殺人、擄人勒贖罪，判處2個無期徒刑確定，合併應執行無期徒刑，詹獲假釋前已服刑18年，最近則下工場從事藝品、花燈製作。

假釋 殺人 嘉義

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