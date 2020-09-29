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被控使用工業用鹽製造瓜子 台南業者推老父接洽不知情

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市麻豆區一瓜子行被控向廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，台南地院下午開庭，江自稱去年起才登記為負責人，之前均由80多歲老父接洽工業用鹽採購。圖／本報資料照
台南市麻豆區一瓜子行被控向廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，台南地院下午開庭，江自稱去年起才登記為負責人，之前均由80多歲老父接洽工業用鹽採購。圖／本報資料照
台南市麻豆區一瓜子行被控自2013年起以每包50公斤裝、170元代價，向廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，衛生局現場稽查後查扣大批工業用鹽，檢方依違反食品安全衛生管理法起訴江及廠商，台南地院下午開庭，江自稱去年起才登記為負責人，之前均由80多歲老父接洽工業用鹽採購，他一改偵訊時供詞，指稱工業用鹽用在清洗鍋爐，而非製造瓜子。

檢調調查，江自2006年起，為瓜子加工廠的實際負責人，主要營業項目為甘草醬油瓜子、南瓜子及葵花瓜子的生產與販售。而江明知甘草醬油瓜子食品在製造、加工過程中，應使用食用鹽，不得使用工業用鹽。

檢調查出，同姓廠商主要販售鹽品、調味料。江自2013年，接續以每包50公斤裝、170元代價 ，向廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子。

台南地院合議庭下午開庭審理，傳喚江、麻豆農會員工等人出庭，隔離作證。江也以證人身分坐上證人席，檢方詢問前年1月間衛生局現場稽查後查扣大批工業用鹽。他表示，工業用鹽採購，均由80多歲父親接洽，與父親同住，廠商運貨來的時候，誰在家、誰就收貨，他只知廠商也姓江，並不熟無法指認。他強調，曾向對方表示工業用鹽是鍋爐用。

檢方質疑，江在衛生局、調查處及地檢署供詞「江先生（廠商）知道工業用鹽是製作瓜子用」，與今天供詞大相逕庭，經檢方追問，江解釋說，當時聽到衛生局人員指在瓜子製造、加工過程中不得使用工業用鹽，頭殼都昏了。

審判長認為，既然工業用鹽用在鍋爐軟水機清洗用，與瓜子加工是兩碼事，直接回答「清洗鍋爐用」，何以回答「製作瓜子」？江回答，聽到鍋爐軟水用也不能使用工業用鹽，整個人傻眼，不知道對方在問什麼？連陪審法官也認其供詞反覆不一，提醒江偽證的刑責。

衛生局 食品安全

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