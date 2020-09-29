影／樂陞案許金龍交保一波三折 中秋前返家

樂陞前董事長許金龍涉背信未遂等罪，被台灣高等法院判刑12年，併科罰金1億元，雖獲法院諭知2億元交保，但保釋之路一波三折，還一度因為退保又被羈押；中秋前夕，許再聲請具保停押，獲高院同意以現金2500萬元、人保1億7500萬元交保，終在今晚6時許完成手續，推著手推車步出台北看守所。

許金龍經北所人員確認人別後，今晚身穿黑色POLO衫和黑色長褲步出大門，由於其使用收納盒裝隨身行李，且收納盒數量不少，因此特地向所方借手推車使用。許雖然面對媒體提問不發一語，對所方人員仍相當禮貌，更主動表示要幫所方人員將車推回所內，直到所方人員接手才坐上友人的黑色廂型車離開。

據了解，許金龍因涉不實私募密約套利，另藉回售TinyPiece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項，一審被判刑18年，併科罰金1億元，上訴二審後，台灣高等法院改判12年，併科罰金1億元；他去年2月獲高院諭知2億元交保，3月中向人借款籌出保釋金，但去年底因沒有還錢、借款人聲請退保，再被押回看守所。