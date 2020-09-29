影／台中港工作船渠碼頭漏水二周 水公司明天修復
台中港工作船渠碼頭旁水管破裂漏水，碼頭地面湧水不斷。因協調開挖廢棄土去處未決，漏水二周至今未進行搶修，碼頭地面已成另一片汪洋。有員工抱怨效率太差、浪費水；水公司說，明天將進場修復。
台中港工作船渠碼頭因自來水管破裂，本月15日上午，碼頭面湧水不斷，台中港務分公司加水站人員發現後，通知水公司第四區管理處沙鹿營運所派員緊急搶修。
水公司接獲水管破裂搶修通知，要求港務分公司協助安排讓開挖產生的土方，直接送到填方區填海或是暫時堆置。但港務公司認為，開挖產生的混凝土、泥漿、土方雜質太多不能填海，事業廢棄物也不能隨意堆置港區， 再函文水公司，希望水公司委請廠商清運。
港務公司維護管理處今天再度和水公司協調表示，已請港警總隊管制站協助放行，讓開挖後的廢棄物可載運出港區，水公司今天說，明天會派員進場，盡速修復。
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