為兄討債不成砍死無辜鄰居 男依殺人罪判刑15年
新竹縣男子潘桂志為幫哥哥向呂姓債務人討債，卻意外與呂男的林姓鄰居起口角，還拿西瓜刀砍林男致傷重不治，新竹地院今天表示，依殺人罪判處潘桂志有期徒刑15年。
判決書指出，潘桂志的哥哥與呂男有債務糾紛，潘桂志今年5月17日到呂男住處，要為哥哥追討新台幣6萬元，不過，因呂男不在家，潘桂志與呂男的祖母起口角後，憤而離去。
隨後，潘桂志回家從廚房拿西瓜刀藏在機車內，再前往呂男家討債，在巷口遇到呂男的林姓鄰居，但潘桂志不滿林男回話態度，取出西瓜刀猛砍林男。
林男被砍後大量失血，而潘桂志未予置理，還騎車回家，並把西瓜刀拿給不知情的母親清洗，林男被鄰居發現後報警並送醫，但傷重不治。
法官審理指出，潘桂志與林男發生口角衝突後，竟因衝動、未能妥適控制自己情緒情況下，侵害林男生命，所造成的死亡結果永遠無法挽回，也造成對方家庭破碎，家屬蒙遭喪親之痛，也嚴重破壞社會治安的安定性。
法官認為，潘桂志以利刃揮砍林男左肩，深及肋骨、腋動脈，手段殘忍，不過，潘桂志已與死者家屬成立和解，並已給付新台幣70萬元和解金，因此，依殺人罪判處15年有期徒刑。全案可上訴。
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