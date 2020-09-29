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農田水利署將掛牌 三自救會提本案訴訟

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南自救會聲請定暫時狀態假處分，委任律師蘇煥智主張，農田水利署是違法黑機關，且政府未經徵收逕將農田水利會收為國有，是強奪民產。彰化、雲林、嘉南三農田水利會今提起本案訴訟，同時聲請假處分。圖／本報資料照。
農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南自救會聲請定暫時狀態假處分，委任律師蘇煥智主張，農田水利署是違法黑機關，且政府未經徵收逕將農田水利會收為國有，是強奪民產。彰化、雲林、嘉南三農田水利會今提起本案訴訟，同時聲請假處分。圖／本報資料照。
農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南自救會聲請定暫時狀態假處分，委任律師蘇煥智主張，農田水利署是違法黑機關，且政府未經徵收逕將農田水利會收為國有，是強奪民產。台北高等行政法院認為，農田水利法尚未施行，無從提起本案訴訟，日前裁定駁回，而彰化、雲林、嘉南三農田水利會今提起本案訴訟，同時聲請假處分。

農田水利法今年7月2日在立法院臨時會三讀通過，農田水利會預定今年10月改制為公務機關，農委會即將在全國17個農田水利會掛牌農田水利署及所屬農田水利管理處，引起農民組成自救會群起抗議。

嘉南自救會謝耀慶會長等306人，向法院聲請定暫時狀態假處分，禁止政府強制承受水利會所有水權及資產、設立農田水利署等新的公務機關、新公務機關掛牌使用原水利會辦公廳舍、水利署將嘉南農田水利會的水權變更登記為中華民國所有。

一審認為，本件於農田水利法施行之前，並無因該法而生爭執的公法上法律關係，亦無因該法得據以提起的本案訴訟，即無「於本案訴訟裁判確定前」定暫時狀態假處分的法律依據及必要性。聲請人聲請定暫時狀態假處分，為無理由，應予駁回。

彰化、雲林及嘉南農田水利會自救會，今向法院提起本訴，請求確認農田水利會法人格存在、中華民國並無承受彰化、雲林、嘉南農田水利會資產及其他一切權利，及不得水利署不得將屬於彰化、雲林、彰化農田水利會的農業用水權變更登記為中華民國。

請求彰化、雲林、台南等地政事務所，不得將原屬於彰化、雲林、嘉南農田水利會的不動產移轉登記予中華民國。請求撤銷農委會依設立的農田水利署及彰化、雲林、嘉南農田水利管理處。

自救會強調，農田水利法未經正當法律程序即剝奪農田水利會公法人資格，並沒收農田水利會財產，無異於剝奪農田水利會受憲法保障的結社自由以及財產權。

農田水利會 水利署 自救會

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