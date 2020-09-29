不爽女友被罵下海、婊子 5人用狗繩綁人再痛扁被判刑

士林地方法院。圖 / 本報資料照片 28歲高姓女子不滿21歲許姓女友遭蘇女辱罵「下海、作酒店」，找來方姓男子等人，用狗繩綁住的蘇女，拘禁近1日，眾人出氣打人、領走提款卡內現金，再逼迫簽4萬元本票。士林地方法院日前審結，高女等5人共同犯恐嚇取財罪，判處10月至1年6月不等徒刑。

判決指出，高女不滿蘇嗆許女「下海」「作酒店」「婊子」等言語，要求道歉遭拒絕，找來方男等人，以人數優勢至蘇任職的火鍋店尋事，帶走蘇和其同事沈女至租屋處。

高女率先甩蘇巴掌，方男持球棒、徒手痛毆蘇，葉男拿塑膠袋套住蘇頭部，甚至拿狗繩綑綁手部，再持登山棍打蘇，胡男則徒手打人要求道歉，綽號「小豪」之人也打毆打蘇，蔣男則透過手機視訊控場。蘇指控，方男恫稱「若報警就活埋」，以及「1個字1萬元」索討4萬元，因心生畏懼簽下本票，沈女簽名作保。

合議庭依蘇、沈證詞，比對其他被告說法，認定高女等人私行拘禁，在租屋處痛打蘇，且逼交出提款卡領出8300元，再以下海婊子4個字，逼簽4萬元本票。高等人均否認犯行，辯稱僅要求道歉，沒有遇見會演變成毆打、逼簽本票。

合議庭不採信眾人辯詞，認定蘇因辱罵許女，拒絕道歉引發高女、許女不滿，高因此聯繫蔣男派人至蘇上班地點處理，高女等人用人數優勢帶走蘇、沈女，拘禁近1日的過程中打人、索取財物，除許女沒有動手，其餘人均動手打人，蘇心生畏懼交付提款卡，遭胡男提領8300元，又逼簽本票4萬元。

高女等人共犯恐嚇取財罪，高女及葉男處1年徒刑、許女處10月徒刑、方男處1年6月、胡男處1年2月，犯罪所得沒收或追徵其價。全案可上訴。