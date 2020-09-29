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陳致遠、林秀琴夫妻片面解約挨告 法院判付200萬違約金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

陳致遠、林秀琴。圖／聯合報系資料照片
陳致遠、林秀琴。圖／聯合報系資料照片
藝人陳致遠、林秀琴夫妻被控私接工作，和經紀公司鴻凱娛樂片面解約，鴻凱娛樂向他們求償違約金200萬元，法院開庭審理時，陳致遠、林秀琴均未出庭，台北地方法院今判林秀琴、陳致遠各應給付鴻凱娛樂100萬元，共計200萬元，可上訴。

林秀琴今年5月底曾在臉書上指出，因為疫情影響很多工作停擺，廠商無限期延期或取消活動，對於他們夫妻生活和收入帶來很大影響；除了感謝經紀人的幫忙外，她為了能夠維持正常生活及家計，透過朋友的介紹引領，開始試著自己投資，透過直播平台經營銷售產品，因此為避免與經紀契約發生衝突，才以書面發出了一份終止合作解約書。

台北地院本月初首次開庭，但陳致遠、林秀琴未出庭，也未委任律師出庭，鴻凱娛樂委任律師當時指出，對方沒請律師也未遞訴狀，猜測他們本來就知道違約，沒什麼理由好爭辯，第二猜測兩人在外有欠債，經紀公司之前就有收到其他要扣押他們收入的文件，他們經濟狀況可能有問題，即使我們勝訴，因為他們名下也沒什麼財產，所以可能也無法強制執行他們付違約金，屆時也只能拿回一張勝訴狀。

律師 夫妻 陳致遠

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