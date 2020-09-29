許金龍現金人保2億元籌足 高院開釋票放人

退保被羈押的樂陞前董事長許金龍獲高等法院裁准新台幣2億元具保停押，其中現金保金2500萬元及人保1億7500萬元，今天籌足辦保，高院開立釋票給台北看守所，由北所直接放人。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售TinyPiece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項等罪，一審判刑18年，併科罰金新台幣1億元；二審的台灣高等法院改判12年，併科罰金1億元；最高法院認為事實有待調查釐清，今年1月間撤銷發回高院更審。

許金龍在去年2月間獲高院裁准2億元交保，去年3月11日籌足，從台北看守所獲釋，結束2年餘的羈押，但其實2億元保金是由畢姓男子向他人借款籌得，並要求許金龍6個月償還；畢男去年底以許金龍未還錢，及個人經濟、健康等因素請求高院退保獲准，高院另裁定許金龍再執行羈押及准以2億元具保，但許金龍因覓保無著羈押迄今。

許金龍聲請具保停押及調降現金保金，高院22日裁定，現金保金須2500萬元，餘額1億7500萬元可由人保方式，且由法院審核資力；具保獲釋後限制出境、出海8個月，以及限制住居於台北市住處，並每天到派出所報到，至此案宣判為止。