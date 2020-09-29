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影／雙胞胎兒塞入洗衣機悶死 狠心父親判死刑
失業又負債的陳姓男子，由擔任傳播妹的同居人陳女維持生計，去年不滿陳女與工作接觸的異性曖昧不清，經常拋下兩名雙胞胎幼子由他獨自照顧生怨懟，掐死陳女後，再將雙胞胎丟入洗衣機悶死，台中地院認他惡性重大，視人命如草芥，無從寬恕，未與被害人家屬和解，殺害同居人部分判刑13年，殺害兩名幼子判處死刑，褫奪公權終身。可上訴二審。
台中地院行政庭長林源森表示，陳男因對陳女與工作接觸的異性曖昧不清，且經常拋下幼子由他獨自照顧等節早生怨懟，去年11月3日上午，陳女辛苦工作返家後，兩人發生爭執，他徒手掐勒她的部，造成陳女舌骨及亞當軟骨均為斷裂、骨折，因窒息而呼吸衰竭死亡。他又將毫無抵抗能力的雙胞胎幼兒置入洗衣機內，塞入墊子、覆蓋毛毯並蓋上洗衣機蓋，悶縊兒雙胞胎長達1小時，致雙胞胎窒息呼吸衰竭死亡。
合議庭審酌，陳男勒殺同居女頸部約十分鐘，造成陳女舌骨及亞當軟骨斷裂、分離，殺人手段殘忍；又將毫無抵抗能力的雙胞胎幼兒置入洗衣機內，塞入墊子、覆以毛毯並蓋上洗衣機蓋等方式，任令雙胞胎哭泣不予聞問長達1小時，足見他殺意之甚堅，非一般正常有血性的人所可接受或容忍。
法官因此認定陳男殺人手段殘忍，惡性重大至極，視人命如草芥，對社會安全危害性極為重大，已屬公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」，無從寬恕，而達於應與社會永久隔離之程度，遂判處死刑，褫奪公權終身。
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