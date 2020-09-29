「姑丈用尿尿的地方碰我」 男子猥褻4歲姪女判5年10月

女童因為父母離異，父親又要工作，所以被託付給姑姑照顧，結果3度遭姑丈猥褻。示意圖／Ingimage 新北一名男子受託照顧4歲姪女，卻利用姪女年幼懵懂弱點，三度用下體猥褻對方，且犯行曝光仍矢口否認，辯稱對方供詞前後矛盾，但說詞未被採信，今天被新北地院依加重強制猥褻罪判刑5年10月。可上訴。

判決指出，女童因為父母離異，父親又要工作，所以被託付給姑姑照顧。3年前某日，男子身為女童姑丈，明知對方只有4歲，仍趁妻子外出之際，在住處猥褻女童，食髓知味後，又在住處和女童父親住處各犯案一次。

女童不懂姑丈行為用意，原本想將此事告訴姑姑，但因為姑丈力阻作罷，直到某日與母親相聚時說出「姑丈用他尿尿的地方碰我尿尿的地方」，全案才曝光。

審理時，男子矢口否認犯行，辯稱女童供詞前後矛盾，其他人的證詞也是依據女童陳述，應不具證據能力，但說法未被採信。

法院調查，女童與男子關係尚屬和睦，應無誣陷可能。此外，她雖然年僅4歲，供詞稍有出入，但對於被侵害過程能明確表達，甚至說出「用尿尿的地方碰尿尿的地方」等不尋常見行為，因此認定卻有猥褻情事。