黨產會聲請北高行釋憲法官迴避 法院二度駁回

釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，黨產會認為聲請釋憲的7名台北高等行政法院法官將有偏頗之虞，聲請迴避。北高行依被聲請的法官承審案件各別分案，其中承審中廣為附隨組織暨移轉及追徵案的法官陳心弘部分，今裁定駁回，可抗告。圖／本報資料照。 釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，黨產會認為聲請釋憲的7名台北高等行政法院法官將有偏頗之虞，聲請迴避。北高行依被聲請的法官承審案件各別分案，其中承審中廣為附隨組織暨移轉及追徵案的法官陳心弘部分，今裁定駁回，可抗告。

黨產會主張，審判長陳心弘之前與法官陳金圍、畢乃俊組成的合議庭，在另案事件中，以黨產條例違憲，聲請司法院解釋，之後又與改組後的該案合議庭法官林麗真、林淑婷提出聲請釋憲補充理由書，主張黨產條例規定有違憲情形。

黨產會認為，陳心弘不認同黨產條例的立法，並主張其對黨產條例有違憲確信，在客觀上已足以引起合理懷疑其履行職務有偏見，因此依法聲請迴避。

裁定指出，法官應依據法律獨立審判，乃憲法對法官履行審判職責的誡命規範，然而「惡法亦法」，在憲法或法律並無明文法官得以拒絕適用法律的情況下，司法院釋字第371號解釋開闢法官聲請釋憲之途。

既然法官對於遵守憲法與適用審判所依據的法律之間發生了取捨上的困難，而有聲請釋憲必要，法官當然「應於聲請書內詳敘其對系爭違憲法律之闡釋，以及對據以審查之憲法規範意涵之說明，並基於以上見解，提出其確信系爭法律違反該憲法規範之論證，且其論證客觀上無明顯錯誤者，始足當之。」

因此，釋字793聲請人提出其確信黨產條例違憲的理由，乃屬當然，除非全盤否定法官聲請釋憲制度存立的必要性，否則黨產會所執法官應予迴避的論據，顯然有違釋憲要件的要求。

法官衡度法律是否合乎實質正義的量尺在於憲法，不在政策，政策具體落實成為法律後，法官固然必須依法審判，但憲法效力既高於法律，法官自應秉持憲法意識加以檢驗，以免墮入「惡法亦法」，危及法治國的憲政原則。是以，黨產會所謂「不認同黨產條例之立法」，應是出於誤解法官於憲法上的角色，有以致之。

再者，所謂「轉型正義」，其具體涵義為何，不僅牽動整部法律的制度設計，其立法精神並為解釋適用法律的指導方針，然遍查黨產條例及其立法理由，就此概念內涵全然未置一詞，但卻規範可採取非常態性的手段，干預政黨、法人、團體或機構的財產權，則法官基於法律確信，認為黨產條例違憲而聲請釋憲，以期藉由「憲法守護者」即司法院大法官解釋予以釐清相關爭議，並使目前繫屬法院審理中為數不少的類似案件，能有明確的憲法解釋判準，不致因當事人就該條例合憲性爭執不休而延宕案件審理，避免司法資源無謂浪費，自難認釋字793聲請案並無提出必要。

至於黨產會主張陳心弘於聲請釋憲補充理由書所陳內容，顯示其有捍衛「前政權」的偏頗傾向，顯是黨產會無法接受法官本於法律確信所提釋憲的理由，而執為聲請法官迴避的論據，其不足採，至為灼然。

倘若參與憲法法庭言詞辯論，客觀上已成準對審形式，釋字793聲請人選擇不出席言詞辯論程序，實有其考量；陳心弘另提書狀，不外是延續其基於法律確信所為理由的補充，尚不足據此推論釋憲聲請案聲請人中立性堪慮。

另黨產會以陳心弘於相關停止執行事件所持法律見解，質疑其中立性，因訟爭事件裁判結果，於當事人不免勝負互見，如認法院認事用法有所違誤，自得依循法定程序救濟，尚不得僅因受不利裁判結果即謂法院有所偏頗。