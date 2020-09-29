對醫師揮刀辯患思覺失調症 法官認無不罰及減刑要件

盧男到台大金山醫院掛急診，因沒戴口罩被警衛攔阻心生不滿，在醫師面前揮舞水果刀，被法院依違反醫療法判刑2個月。記者邱瑞杰／翻攝 盧姓男子多日失眠到醫院掛急診，因沒戴口罩被警衛攔阻心生不滿，在急診室揮刀暗示傷害張姓醫師觸法。基隆地院審理時，盧辯稱罹患思覺失調症才犯案，法官指盧自行騎機車就醫，事後又能清楚描述與警衛衝突、在醫師面前揮刀過程，認定不符合刑法不罰或減刑要件，判刑2月。全案可上訴。

判決指出，盧男今年5月25日凌晨1點多，因多日失眠無法入睡，前往台大醫院金山分院急診室看診。盧因為沒有戴口罩，在急診室門口被醫院黃姓警衛攔下，兩人起口角。

盧原已情緒不佳，被黃攔阻更加心生不滿，走出急診室後，到他的機車置物箱取出1把水果刀，再回到醫院急診室想找黃理論。黃到護理休息室迴避，值班張姓醫師出現安撫時，盧在張面前揮舞水果刀，暗示要傷害他，使張心生畏懼。

金山警方獲報派員趕抵現場時，盧已離開醫院。事後調閲監視器畫面，查出盧的身分，通知到案說明，警詢後送辦，基隆地檢署檢察官偵結起訴。

法院審理時，盧男坦承犯行，並與張姓醫師、黃姓警衛述說情節大致相符，另有警方搜索扣押筆錄、現場監視器光碟等事證，認定盧男觸法。

盧男主張罹患思覺失調症，因失眠多日精神欠佳才犯案。法官查出警詢筆錄中，就案發原因及如何取刀，再進入急診室揮舞等情節，均能清楚描述，且當晚他能自己騎車就醫，顯示犯案時意識清楚，並無因精神障礙或其他心智缺陷，沒有適用刑法不罰或減刑餘地。

法官審酌盧男失眠數日，因不滿醫院人員處置情緒失控，持水果刀恐嚇醫師，妨害執行醫療業務，破壞醫病關係，間接影響其他病人及家屬權益與安全，實不足取。念及盧坦承犯行，態度尚可，衡量犯罪動機、手段、危害程度，並罹患間歇暴怒障礙症等精神疾病，判刑2個月，可易科罰金6萬元。