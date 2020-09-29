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三圓董事長王光祥收「2顆子彈」 嫌恐嚇罪判8月
三圓建設董事長王光祥收到裝有2顆子彈的包裹，檢警追查，逮捕男子黎孝忠、教唆犯前立委陳榮盛媳婦陳信婷，黎被羈押，陳女20萬元交保；台北地院今天依非法持有子彈、恐嚇2罪判黎應執行有期徒刑8月，依教唆恐嚇罪判陳女6月，都可易科罰金。可上訴。
黎和陳女今年4月將裝有2顆子彈的包裹送到三圓建設總部，王光祥的秘書代為拆開，包裹內有2顆子彈，王光祥報警。
警方循線逮到黎孝忠，黎稱，看不下去王光祥的所做所為，不過，檢警查出，陳信婷案發前、案發後與黎密集通聯，將陳女逮捕到案。
檢方依據陳女與黎的Line對話內容，發現當天陳女找人載黎到三圓總部送子彈，而陳榮盛與王光祥有投資糾紛，認為犯案動機與投資糾紛有關。
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