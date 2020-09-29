施工釀號誌停電 新莊14員警深夜站路口指揮交通

台電西區9月12日0點到6點在新莊中正路與建國一路進行計畫性工程，卻導致區域性沿線路口燈光號誌停止運作，新莊分局調派14名員警深夜在路口指揮交通，嚴重排擠維護治安警力。新北市長侯友宜說，若出現事故涉及國賠，誰都沒辦法負起責任，沒按照作業流程就該嚴格處分不要手軟。

台電西區9月12日0點到6點在新莊中正路與建國一路進行計畫性工程，卻導致區域性沿線路口燈光號誌停止運作，警分局調派14名員警深夜在路口指揮交通，嚴重排擠維護治安警力。圖／警方提供

新北市府今進行道安會報，台電表示，施工前若停電會通知主管機關，本工程原來停電時間為9月12日0點到早上6點，但交通號誌不在用電用戶，但後續會與新莊分局去查號誌的用電來源，未來會納入停電通知範圍內。

新莊分局表示，台電的工程導致路口號誌停止運作，由於該路口是多岔路口，雖然發生時是0點，但中正路車流量大，台電也未聘請義交，無視路口交通狀況，派出所為防止事故發生，持續調度14名員警針對這路口做交通疏導。

新莊分局說，由於調動14名警力，嚴重排擠分局維護治安、交通的警力運作，建議台電針對號誌停電，需落實交維計畫，並聘請義交協助指揮，或是提供發電機，維持交通號誌正常運作。

侯友宜說，施工前必須通知各單位、警分局、派出所，交維計畫也要做好，新莊中正路與建國一路的交通號誌停止運用，導致出動14名警力，萬一空窗期出現交通重要事故，就會涉及國賠問題。

侯友宜表示，施工單位必須按照標準作業流程，沒有按照流程該嚴格處分就要嚴格處分，不要手軟，因為發生事情誰都沒辦法負起責任，未來不能再發生類似案子。