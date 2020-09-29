菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃丙怒槓高市府

前高雄市長陳菊市府內，前環保局長李穆生涉洩漏採購文件給特定廠商；輿論風暴當下，他火速請辭獲准，調任高雄市府技監。洩密案纏訟多年，李穆生受公懲會撤職、停止任用1年判決影響，去年度考績被高雄市府列「丙等」；他萬般不服，提復審又遭駁回，向高雄高等行政法院提行政訴訟，日前仍遭駁回，還能上訴。

李穆生始終堅決否認洩密，強調懲戒判決有違誤，去年度考績卻受懲戒波及。李穆生直指，「去年度工作表現正常」，考核多為「A級」，高雄市府卻仍以公懲會判決結果為由，將他考績列丙等；李委任知名律師謝震武打官司，強調洩密案發生在2012年間，與2018年間工作表現無關，高雄市府考核顯然違反比例、公平及合理原則。

李穆生表示，雖去年遭公懲會判決撤職、停用1年，但依公務人員考績法細則，只提及「不得考列甲等」，可見還有「乙等」選項；細究去年度成績考核表，他無論工作知能及公文績效、創新研究及簡化流程、服務態度、品德操守、領導協調能力、年度工作計畫都呈「A級」，年度考績不可能列「丙等」。李穆生直指高市府有違誤。

李穆生向公務人員保障暨培訓委員會提復審，復審決定駁回，他於是向高雄高等行政法院提行政訴訟，要求撤銷復審決定及原處分。

然而，高雄市府認為，雖然李穆生違法洩秘失職行為，並非發生在考績年度內，但公懲會去年判決撤職，「撤職嚴重懲戒程度僅次於免職處分」，可見懲戒機關認為李違法失職情事已嚴重到不適任現有職務，足以讓人質疑他擔任監技的工作能力及操守。高市府強調，一切考核符合公務人員考績法。

高雄高等行政法院審理認為，雖然李穆生去年度成績考核多為A級，但放眼機關內其他奉公守法、未受撤職處分的同事相比，假如高市府只看平時考核、而忽視撤職處分，反而會有失公平。

高雄高等行政法院合議庭認為，高雄市府去年度考績綜合考量李穆生具體優劣事蹟，最終評定考績為「丙等」並無違誤，駁回李穆生請求，還可上訴。