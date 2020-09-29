水產貨車傷人引眾怒　屏警發文指不慎擦撞惹議今天道歉

鄭姓黃牌大重型機車騎士，三天前在屏東萬丹台88快速道路，遭高雄經營水產行小貨車行駛路肩超車擦撞倒地，事後民眾拍下畫面PO網，引發網友痛批，昨天還有百人齊聚水產行外抗議。然而對於蔡男的行徑，屏東警方昨天於臉書發文指出是「不慎擦撞」而引起民眾質疑。對此，今天屏東警方針對用詞不當致歉，也指稱蔡姓小貨車駕駛是「惡意逼車」。

鄭姓黃牌大重型機車騎士26日下午，騎車行經屏東萬丹台88快速道路時，於在快速道路17.2K處遭蔡男駕小貨車逼車，並從路肩超車側撞，導致鄭倒地翻滾三圈、身上多處擦傷。

事後影片PO網，許多網友看了直呼「誇張！根本想置騎士於死」，除了排山倒海的網路撻伐聲浪，昨天還有百人齊聚水產行外抗議。然而，屏東警方則針對相關新聞回應時指出，「小貨車不慎與機車右側擦撞肇事」。

對此，有不少網友見狀於貼文底下留言反駁，從影像來看，這是故意並非不慎。甚至有網友認為，這是蓄意謀殺，或是殺人未遂。眼看網友的怒氣逐漸延燒，屏東警方局也在今天澄清表示，內容提及「不慎」擦撞一詞，確實有不當之處，造成社會大眾誤解深感抱歉，也立即更新及回應。