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水產貨車傷人引眾怒　屏警發文指不慎擦撞惹議今天道歉

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

鄭姓黃牌大重型機車騎士，三天前在屏東萬丹台88快速道路，遭高雄經營水產行小貨車行駛路肩超車擦撞倒地，事後民眾拍下畫面PO網，引發網友痛批，昨天還有百人齊聚水產行外抗議。然而對於蔡男的行徑，屏東警方昨天於臉書發文指出是「不慎擦撞」而引起民眾質疑。對此，今天屏東警方針對用詞不當致歉，也指稱蔡姓小貨車駕駛是「惡意逼車」。

鄭姓黃牌大重型機車騎士26日下午，騎車行經屏東萬丹台88快速道路時，於在快速道路17.2K處遭蔡男駕小貨車逼車，並從路肩超車側撞，導致鄭倒地翻滾三圈、身上多處擦傷。

事後影片PO網，許多網友看了直呼「誇張！根本想置騎士於死」，除了排山倒海的網路撻伐聲浪，昨天還有百人齊聚水產行外抗議。然而，屏東警方則針對相關新聞回應時指出，「小貨車不慎與機車右側擦撞肇事」。

對此，有不少網友見狀於貼文底下留言反駁，從影像來看，這是故意並非不慎。甚至有網友認為，這是蓄意謀殺，或是殺人未遂。眼看網友的怒氣逐漸延燒，屏東警方局也在今天澄清表示，內容提及「不慎」擦撞一詞，確實有不當之處，造成社會大眾誤解深感抱歉，也立即更新及回應。

目前這起車禍，警方已針對蔡男「惡意逼車」及明顯「違規行駛路肩」行為，依法開罰。針對危險駕駛行為，另依強制罪及妨害公眾往來安全罪嫌函送。

網友對於屏東警方指出「不慎擦撞肇事」感到不滿。記者陳弘逸／翻攝至臉書
網友對於屏東警方指出「不慎擦撞肇事」感到不滿。記者陳弘逸／翻攝至臉書
警方獲報到場處理車禍。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到場處理車禍。記者陳弘逸／翻攝
網友對於屏東警方指出「不慎擦撞肇事」感到不滿。記者陳弘逸／翻攝至臉書
網友對於屏東警方指出「不慎擦撞肇事」感到不滿。記者陳弘逸／翻攝至臉書

屏東 萬丹 機車騎士 重機

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