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毒男勾結強盜犯想逃獄 竟痛毆管理員打到腦震盪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

高姓男子因毒品案入監，和同房因強盜案被收押的許姓男子謀議逃獄，踹門引桃園監獄人員注意，高趁開門時痛毆管理員一頓，還打到對方腦震盪送醫，事後辯稱「只是做做樣子」，但監視器拍下2人說「赤腳跑比較好」顯然早做準備，法院依強暴脫逃未遂各判高、許7月、2月徒刑，可上訴。

檢警調查，高、許各因毒品案入獄、強盜案被收押，當時在關同房私下謀議逃獄，2018年12月16日晚上6點多，許假裝心情不好踹門引起董姓、許姓管理員注意，趁對方開門時擋住視線，高更痛毆管理員，把1人打到腦震盪，另1人臉部、手部挫傷，經支援人力到場壓制。

審理時，高辯稱在違規房不能抽煙，當時煙癮犯了，他搶的是煙櫃的鑰匙，是要去拿香煙實質上沒有脫逃，況且他在同年12月27日就要出監，沒有脫逃的必要。

許辯稱，是高不想調到工廠才邀他幫忙製造事端，因自己曾經有欠高錢，所以才會答應幫忙，但只是做做樣子，沒有要脫逃。

董姓管理員證稱，聽到高踢門就向中央台報告請求支援，開舍門時高假借配合，趁上銬之際突然惡意反抗、衝撞，還企圖搶他的鑰匙，而許則攻擊另名科員，彼此在門口僵持不下支援人力抵達才制伏。

另現場監視畫面中，高對許說「打赤腳比較好跑」、「不穿拖鞋比較好跑」、「褲腳拉好」，許則說「那門都出入，那是同一支鎖在開的」，可見2人知悉欲搶奪的鑰匙是房門而非煙櫃，也已做好開門要逃跑準備，主觀上犯意明確，客觀上也著手行為，不採信其辯詞。

法院也發現，高雖確實於12月27日服刑期滿，但他先前另涉及強盜案件被羈押，期間因執行本案才撤銷羈押，但服刑期滿後仍有可能因強盜案再被收押，加上尚有毒品、槍砲案件被判刑，因此後續仍有超過7年以上有期徒刑待執行。

法院審酌，高、許以強暴方式脫逃未遂，傷及桃園監獄人員，影響國家司法權執行，犯後又否認矯飾，態度不佳，也沒賠償受傷的管理員，依強暴脫逃未遂罪各判有期徒刑7月、2月。

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高、許在桃園監獄時共謀逃獄，還把管理員打到腦震盪，法院依強暴脫逃未遂罪各判有期徒刑7月、2月。記者曾健祐／攝影
高、許在桃園監獄時共謀逃獄，還把管理員打到腦震盪，法院依強暴脫逃未遂罪各判有期徒刑7月、2月。記者曾健祐／攝影

強盜 毒品 監獄

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