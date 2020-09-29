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嘉義殺警男延押2月 法官認對公眾安全仍有潛在危險
嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認鄭罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，全案移審台南高分院，認鄭有再犯之虞裁定收押迄今。台南高分院合議庭認鄭犯殺人重罪，有高度逃亡的可能性，且無法確保鄭具保或停止羈押後仍能按期服藥及持續至醫院追蹤治療，對社會秩序及公眾安全仍有潛在的危險性，自10月4日起延長羈押2月。
台南高分院合議庭指出，鄭所犯殺人罪是最輕本刑為5 年以上有期徒刑，屬重罪，可預期其為規避未來確定後刑罰的執行。
鄭於羈押期間雖經看守所安排於所內奇美醫院提供的精神科健保門診就診，並有持續追蹤治療及按期服藥，然而，鄭既有精神症狀，並經原審認定因此精神症狀肇致本件殺人犯行，依其犯罪情節，及案發前未規則服藥的情況，仍無法確保鄭具保或停止羈押後仍能按期服藥及持續至醫院追蹤治療，其情況對社會秩序及公眾安全仍有潛在的危險性。
因此，為防免類似情況發生，及其所犯為重罪，有高度逃亡的可能性，法官訊問鄭及詢問辯護人意見後，斟酌命鄭具保、責付或限制住居均不足以確保審判或執行程序的順利進行，認有繼續羈押的必要性，應自10月4日起，延長羈押2月。
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