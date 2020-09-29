苗縣議員許櫻萍樁腳賄選 她下了又上兩次當選無效下台

民進黨苗栗縣第一選區議員許櫻萍上屆議員任期時，因樁腳賄選而當選無效解職，這次議員選舉落選頭，同選區議員當選人謝文禓賄選當選無效確定，許去年底遞補上任，不料她這屆又因樁腳涉嫌為她賄選，台中高分院今天判決許櫻萍當選無效確定，她連續兩屆議員，皆因樁腳賄選而當選無效，相當罕見。

苗栗地院判決許櫻萍（已改名許津溶）當選無效，她不服上訴，二審合議庭認為，相關證據足以認定，許櫻萍知情、授意或容許樁腳賄選，因此判決許櫻萍當選無效，全案定讞。

許櫻萍是2014年上屆議員選舉時，當選苗栗縣第18屆縣議員，卻因樁腳向選民賄選，被同選區落選的胡忠勇提出當選無效的民事訴訟，2016年2月被台中高分院判決當選無效確定而解職，胡忠勇隨之遞補。

許櫻萍這屆（2018年第19屆苗栗縣議員選舉）又再投入縣議員選舉，為落選頭，因同選區的當選人謝文禓涉入賄選當選無效，她於去年11月8日公告遞補，不料，同選區第三順位落選人胡忠勇，又再度對許櫻萍提起當選無效之訴，一審判決當選無效，她不服上訴二審。

判決書指出，胡忠勇向法院主張，許櫻萍的樁腳楊文彬於投票前的11月22日，以每票100元，向頤和園、羅丹藝術家大樓的2名管理員賄選（楊文彬判刑2年10月，上訴最高法院中）。

許櫻萍則否認楊文彬是樁腳或競選團隊成員，她宣稱楊文彬只是熱心支持者，且楊文彬不是向管理員賄選，是委託管理員分發文宣品。

法官卻認為，兩位管理員作證說，楊文彬掏錢時語出「拜託支持許櫻萍」，楊文彬確實是要求2人投票支持許櫻萍，另外，各項證據顯示，楊文彬從一屆議員選舉，就為許櫻萍助選，並於許櫻萍當選後擔任秘書之職，這次選舉仍為許櫻萍助選，競選期間曾多次與許櫻萍同車定點拜票，也曾協助處理路邊競選旗幟，是許櫻萍選戰團隊核心要角。

法官認為，上述證據足以認定，許櫻萍知情、授意或容許楊文彬賄選，因此判決許櫻萍當選無效，全案確定。